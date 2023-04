Gemeinsames Grätzel-Leben: „Do it together!“

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) präsentiert am 19. April 2023 ihr neues Handbuch „Do It Together Stadt – Edition 1150 Reindorf und Sechshaus“.

Bewohner, die im Nachbarschaftsgarten miteinander kochen, Künstler, die Feuermauern gestalten, Geschäftsleute, die ein Fest für die Nachbarschaft veranstalten – dank zahlreicher engagierter Menschen zeigen sich Wiens Grätzl bunt, vielfältig und lebendig. Wie positiv sich Nachbarschaften entwickeln können, wenn die Bewohner sich für ihre Umgebung stark machen, zeigen die Stadtteile Reindorf und Sechshaus im 15. Bezirk besonders eindrucksvoll.

Inspirierende Geschichten und viele Tipps

Im neuen Handbuch „Do It Together Stadt“ aus der „Edition 1150 | Reindorf und Sechshaus“ kommen Menschen aus diesen Grätzln zu Wort, die sich bereits auf vielfältige Art und Weise engagieren. Sie teilen ihre Erfahrungen, Tipps und Hilfestellungen: Vom Wunsch nach mehr Bäumen über das Teilen von Dinge und Räumen, bis hin zur Umgestaltung gesamter Straßen. Das Buch ist eine Einladung an alle Wiener, das eigene Wohnumfeld und die Stadt individuell zu verschönern, zu verändern und damit zu einer lebendigen Nachbarschaft beizutragen. Neben inspirierenden Geschichten zu innovativen Projekten und Stadtteil-Initiativen sind im Handbuch zahlreiche praktische Anleitungen und Tipps für Bewohner enthalten, die selbst aktiv werden möchten.

Miteinander kann man viel erreichen



Rudolfsheim-Fünfhaus hat sich in den letzten Jahren toll entwickelt. Das ist vor allem auch jenen zu verdanken, die sich aktiv einbringen und ihre eigenen Ideen umsetzen. „Gemeinsam mit den Experten der Gebietsbetreuung Stadterneuerung unterstützen wir dieses Engagement der Menschen im Bezirk. Denn miteinander können wir viel erreichen!“, meint Bezirksvorsteher Mag. Dietmar Baurecht. „Die GB*-Stadtteilexperten unterstützen mit Rat, Tat, wenn es darum geht, Ideen konkret zu machen und zu verwirklichen.“

Gratis-Handbuch holen

Besucher erwartet bei der Buchpräsentation am 19. April eine spannende Podiumsdiskussion zum Thema „Die Stadt gemeinsam gestalten“ und die Möglichkeit, sich mit Nachbarn und dem GB*-Team auszutauschen und zu vernetzen. Eine Ausstellung vor Ort zeigt Portraits einiger Protagonisten aus dem Buch. Alle Besucher erhalten zudem ein kostenloses Buchexemplar. Das Handbuch ist auch als Download unter Do it together verfügbar.

„Do It Together“ – Präsentation Handbuch und Ausstellung

Mittwoch, 19. April 2023, ab 17 Uhr im GB*Stadtteilbüro, Sechshauser Straße 23, 1150 Wien