Cool bleiben trotz Hitze: Tipps fürs Schlafen in warmen Nächten

Die Veranstaltungsreihe „Wohncafé“ bringt praktische Wohn-Tipps direkt in die Nachbarschaft. In gemütlicher Atmosphäre gibt’s Beratung, Austausch und Wissen zum Mitnehmen. Nächstes Mal dreht sich alles um ein Thema, das viele betrifft: Wie kann man trotz Hitze gut schlafen? Am 2. Juli gibt’s dazu im GB*Wohncafé Infos und Lösungen.

Wohnen betrifft uns alle – egal ob Genossenschaftswohnung oder Gemeindebau. Doch oft bleiben Fragen offen: Wie gehe ich mit steigenden Energiekosten um? Was kann ich gegen Schimmel tun? Oder: Wie finde ich die passende Wohnform für mich? Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) setzt genau hier an. Mit der Veranstaltungsreihe „Wohncafé: Beratung und Tipps für mein Zuhause“ schafft sie einen Raum für Information, Unterstützung und Austausch – direkt im Grätzl, ohne Hürden, mitten im Alltag.

Wenn die Nächte heiß bleiben

Die nächste Veranstaltung am Mittwoch, 2. Juli 2025 widmet sich einem aktuellen Thema: „Hitze: Wie kann ich im Sommer nachts gut schlafen?“

Wer unter heißen Nächten leidet, erfährt hier, wie man die eigenen vier Wände angenehm kühl hält. Gleichzeitig gibt es Tipps, wo man sich in der Umgebung erholen oder abkühlen kann. Fachleute zeigen, welche Maßnahmen helfen – und was man auch mit kleinem Aufwand verändern kann.

So läuft ein Wohncafé ab

Das Besondere an der Reihe: Hier geht es nicht nur um Vorträge, sondern vor allem um persönliche Beratung und Austausch.

Das Wohncafé bietet:

Individuelle Beratung: Ab 15 Uhr gibt es die Möglichkeit, in Einzelgesprächen konkrete Fragen zu klären.

Fachvorträge: Ab 17 Uhr liefern Expertinnen und Experten kompakte Informationen zum jeweiligen Thema.

Offene Sprechstunden: Im Anschluss können Anliegen direkt angesprochen und gemeinsam besprochen werden.

„Unser Ziel ist es, die Wienerinnen und Wiener dabei zu unterstützen, ihre Wohnsituation aktiv und eigenständig zu gestalten. Mit dem Wohncafé schaffen wir eine unkomplizierte Anlaufstelle für wesentliche Fragen rund um ihr Zuhause“, so GB*Expertin Angelika Schmied.

Wissen, das im Alltag hilft

Jede Veranstaltung greift ein anderes wohnrelevantes Thema auf – immer mit dem Ziel, praktische Hilfe zu bieten. Von Energiesparen über barrierefreies Wohnen bis zur Frage, wie man gut mit Nachbar:innen zusammenlebt, geht es darum, Menschen zu stärken. Die Termine richten sich nach dem, was im Alltag wirklich zählt.

Termine und Anmeldung

Alle Veranstaltungen finden im GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15 und 23 statt:

Sechshauser Straße 23, 1150 Wien

Einzelberatungen: 15 bis 17 Uhr (mit Anmeldung)

Fachvorträge & offene Sprechstunde: ab 17 Uhr (keine Anmeldung nötig)

Anmeldung für Einzelberatungen:

E-Mail: suedwest@gbstern.at

Telefon: +43 1 893 66 57