Gesundheits-Offensive: Gratis Impfungen im Grätzl

In Kooperation mit dem Gesundheitsdienst (MA 15) starten diese Woche die Anmeldungen zu den Vorsorgeuntersuchungen und erstmalig auch zu den Impfungen in den Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Die Gesundheitsleistungen stehen allen Menschen offen, auch ohne e-card.

Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen sind wichtige Grundlage der Wiener Gesundheitspolitik. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks setzen diesen Ansatz seit Februar systematisch um und machen den Zugang zu diesen Untersuchungen – und erstmalig auch zu Impfungen – so niederschwellig und inklusiv wie möglich. Die hohe Auslastung des Pilotprojekts zeigt den großen Bedarf.

Erfolgreiches Pilotprojekt

Die ersten Vorsorgeuntersuchungen starteten erfolgreich im Februar im Nachbarschaftszentrum 2 in der Leopoldstadt. Aufgrund der hohen Nachfrage wird das Projekt nun fortgesetzt und auf weitere Bezirke ausgeweitet. „Es ist so praktisch, dass es das jetzt direkt und unkompliziert in meiner Nachbarschaft gibt. Ich hätte die Untersuchung sonst nicht gemacht“, sagte eine zufriedene Teilnehmerin über das Angebot im Februar. „Es ist schön zu sehen, dass wir mit unseren Angeboten einen einfachen Zugang ermöglichen und Menschen ermutigen können, etwas für ihre Gesundheit zu tun“, freut sich Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks.

Unkompliziert im Grätzl impfen

Die nächsten Impfungen werden an zwei Tagen angeboten. Die jeweils eintägige Impfaktion findet am 12. Juni von 9-13 Uhr im Nachbarschaftszentrum 16 in Ottakring und am 24. Juli von 9-13 Uhr im Nachbarschaftszentrum 15 in Rudolfsheim-Fünfhaus statt. Geimpft werden MMR (Masern-Mumps-Röteln, gratis), HPV (Humane Papilloma-Viren, gratis) und FSME („Zecken-Impfung“, kostenpflichtig). Im Dezember sind außerdem Grippeimpfungen geplant. Auch Personen ohne e-card und Krankenversicherung können an den Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen teilnehmen.

Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at