Gewaltig: Tourismus setzt 1,24 Milliarden Euro um!

Der Jänner setzt nahtlos das Vorjahr fort: Mit einer Million Nächtigungen gab es ein Plus von 4 %. Im gesamten Vorjahr lag das Touristen-Niveau um sagenhafte 40 % über dem Jahr 2022.

Viele Wiener merken es schon in den Tourismusstraßen der Innenstadt oder bei Schönbrunn: Unsere Stadt wird von den Touristen gestürmt. Das spült in einer nicht leichten Wirtschaftsphase viel Geld in die Kassen der Hotelbetriebe, Geschäfte und Lokale. In Zahlen gegossen heißt das: Im Gesamtjahr 2023 verzeichneten die Beherbergungsbetriebe 1,24 Milliarden Euro an Netto-Nächtigungsumsatz (+40 %). Alleine im letzten Dezember (Christmas in Vienna, Christkindlmarkt) gab es ein Plus von 24 % (155,7 Millionen Euro).

Es geht voll weiter

Wer geglaubt hat, in der kälteren Jahreszeit würde der Gäste-Boom abreißen, hat sich geirrt: Auch der Jänner kann mit +4 % zulegen, kommt immerhin auf eine Million Nächtigungen. Das zeigt: Unsere Stadt kommt in der Welt enorm gut an. Viele lieben Wien als Sightseeing-Destination. Und der Sieg in diversen Rankings wirkt sich auf Tourismus-Ebene aus.

Woher unsere Gäste kommen

Wobei im Jänner die Landsleute aus den Bundesländern mit 198.000 Übernachtungen (+11 %) an der Spitze stehen. Danach folgen Deutschland (137.000, -4%), Italien (80.000, +4%), die USA (41.000, +3%), Spanien (39.000, +14%), Großbritannien (37.000, +11%), Griechenland (29.000, +22%), Frankreich (29.000, +13%) und Polen (23.000, +14%).