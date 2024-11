Gesunder Preis: Gewinnerin trainiert im Shape-Line Studio Sonja Engl

Große Freude für Frau Agnes Teml: Beim Gewinnspiel des Wiener Bezirksblatts hat sie einen exklusiven Preis gewonnen, der nicht nur Spaß macht, sondern auch ihrer Gesundheit zugutekommt.

Sie durfte sich über 10 Trainingseinheiten für den Beckenboden im renommierten Shape-Line Studio Sonja Engl freuen.

Shape Line Studio: Kompetenz vor Ort

Das Shape-Line Studio Sonja Engl, gelegen in der Anton-Baumgartner-Straße 131, 1230 Wien, ist bekannt für seine freundliche Atmosphäre und das professionelle Angebot an Fitness- und Gesundheitskursen. Die Inhaberin Sonja Engl und ihr Team legen besonderen Wert auf individuelle Betreuung und effektive Trainingsmethoden. Der Fokus auf den Beckenboden ist dabei eine der Kernkompetenzen des Studios.

Warum Beckenbodentraining?

Ein starkes Beckenbodentraining ist für Menschen aller Altersgruppen ein echter Gewinn. Besonders Frauen profitieren von einem gezielten Training, das die Muskulatur stärkt, die innere Stabilität fördert und zur Verbesserung der Lebensqualität beiträgt. Für Frau Agnes Teml ist der Gewinn also eine wertvolle Möglichkeit, sich nicht nur körperlich, sondern auch mental etwas Gutes zu tun.

Beckenbodentrainer gratis testen am X-Mas Day

Weihnachten steht vor der Tür. Aus diesem Einlass findet am 10. Dezember von 10 bis 20 Uhr der X-Mas Day im Shape-Line Studio Sonja Engl in der Anton-Baumgartner-Straße 131 statt. Kommen Sie vorbei und testen Sie gratis den Beckenbodentrainer, dem EMF-Styler und die Shape Line Betten in angenehmer Atmosphäre. Für Sekt und Knabbereien wird auch gesorgt sein.

Lifestyle, Entspannung & Abnehmen mit Expertenhilfe

Das Shape Line Figurstudio steht für modernsten Lifestyle, Entspannung und Abnehmen. Formen Sie Ihre Wunschfigur, stärken Sie Ihre Muskeln oder holen Sie sich professionelle Tipps für ein gesundes Entschlacken. Sonja Engl und ihr Team beraten Sie gerne. Das Studio bietet neben Behandlungen auch tolle Cremes und Drinks für zu Hause an!