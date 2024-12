Gigi D’Agostino – Die Legende kommt nach Wien!

Nach dem unglaublichen Erfolg der ausverkauften Shows in Graz und Klagenfurt, bringt SEMTAINMENT den Kult-DJ Gigi D’Agostino für drei weitere Shows nach Österreich. Somit wird “Il Capitano” mit insgesamt sechs Terminen durch das ganze Land touren, darunter ein Konzert in der Wiener Stadthalle & eine Doppelshow in der Salzburgarena.

Mit seinen unvergesslichen Hits wie “L’ Amour Toujours”, “Bla Bla Bla”, “The Riddle”, “In My Mind” und vielen weiteren Klassikern wird Gigi D’Agostino die Fans quer durch Österreich zum Feiern bringen.

Tickets gibt es ab morgen, Donnerstag, den 29. August 2024 um 10 Uhr auf www.oeticket.com & www.stadthalle.com

Wir verlosen 3 x 2 Stehplatz-Tickets für Gigi D’Agostino am 2. November 2024 in der Wiener Stadthalle!