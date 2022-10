Gleich drei Personalrochaden in Ottakring

Durch den Pensionsantritt der langjährigen Nationalrätin Nurten Yilmaz kommt es gleich zu drei Personalrochaden in der Ottakringer Politik. Mitte Dezember wird im Parlament Christian Oxonitsch (60) angelobt und übernimmt damit das „Bezirksmandat“ von Yilmaz, die im September 65 Jahre alt geworden ist. Oxonitsch war bisher Gemeinderat und von 2009 bis 2015 amtsführender Stadtrat für Jugend, Bildung und Sport.

Wechsel im Gemeinderat

Durch den Oxonitsch-Wechsel in den Nationalrat ist das Ottakringer Gemeinderatsmandat frei – das übernimmt die bisherige Klubchefin der Bezirks-SPÖ Susanne Haase. Sie ist Jahrgang 1975, arbeitet bei der Gewerkschaft Vida und „trägt Ottakring im Herzen“, wie sie betont. Am 21. Dezember, bei der letzten Sitzung des Gemeinderates im Rathaus, wird Haase angelobt.

(C) Privat: Susanne Haase wechselt von der Bezirks- in die Stadtpolitik.

Womit auch der Klubvorsitz in der Ottakringer Bezirksvertretung neu zu besetzen ist. Derzeit beraten noch die Gremien dazu – die Sozialdemokraten werden am 21. November darüber entscheiden. Mehr Details, Stimmen und Hintergründe lesen Sie in der nächsten Printausgabe des WIENER BEZIRKSBLATTs, das am 7./8. November erscheint.