Goldenes Ehrenzeichen für Bäckermeister Kurt Mann

Anton Mann, der Urgroßvater von Kurt Mann, gründete 1860 die Bäckerei DerMann in Oberweiden, Niederösterreich. Die erste Filiale in Wien wurde 1909 im 11. Bezirk, in der Landwehrstraße 6, eröffnet und ist noch heute in Betrieb. Im Jahr 1960 wurde das Sortiment der Bäckerei um Konditoreiwaren erweitert, 1986 eröffnete der erste Backshop. Seit Kurt Mann 1973 das Unternehmen übernommen hat, ist die Mitarbeiterinnenzahl von 30 auf über 800 angestiegen. 2004 bezog DerMann ein neues Backzentrum in Liesing, ein Jahr später wurde der „Brotway“ mit einer 200 Meter langen Besucherinnengalerie eröffnet. 2018 trat Michael Mann, der Sohn von Kurt Mann, in die Geschäftsführung ein und eröffnete in Guntramsdorf die insgesamt 80. Filiale des Unternehmens.