Goldschakal erstmals in Wien nachgewiesen

Im Wiener Großstadtdschungel treibt sich so allerlei Getier: Füchse, Dachse, Waschbären, Wilschweine und Fledermäuse… So einige Wildtiere haben Wien zu ihrem Lebensraum gemacht. Zu den rund 1.450 Wildtierarten die sich in der Stadt tummeln, kommt nun eine neue Spezies dazu: der Goldschakal.

Bestätigt

Wie die Universität für Bodenkultur (BOKU) in einer Aussendung mitteilte, wurde nun das Auftreten des Goldschakals auch in Wien bestätigt. Damit ist der Goldschakal, das nicht viel größer als ein Fuchs ist, in allen Bundesländern nachgewiesen. „Für das ungeübte Auge sind Fuchs und Goldschakal leicht zu verwechseln. Unterscheidungsmerkmale sind unter anderem der deutlich kürzere Schwanz des Goldschakals und seine hellen Ohren. Für eine eindeutige wissenschaftliche Bestätigung bedarf es eines Fotos, Videos oder des Körpers eines verendeten Tiers,“ erklärt Dr. Jennifer Hatlauf von der BOKU. Hatlauf ist in den letzten Jahren bereits viele (vermeintlichen) Hinweisen aus Wien nachgegangen.

Am 25. Jänner 2023 wurde schließlich ein unbestreitbarer Beweis erbracht: Kurz vor 9 Uhr Früh traf eine Meldung beim Goldschakalprojekt Österreich über ein überfahrenes Tier im Norden Wiens ein. Anfang des 20. Jahrhunderts noch sehr selten, breitet sich der Goldschakal in den vergangenen Jahrzehnten von seinem ursprünglichen Habitat auf dem Balkan auf natürliche Weise in Europa aus. Seit 1987 gibt es vereinzelte Nachweise in Österreich