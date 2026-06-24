Unser Notfellchen der Woche: Lou sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Der junge Beagle-Rüde Lou steckt voller Energie und Lebensfreude. Nun wartet der sympathische Vierbeiner auf Menschen, die ihm die nötige Zeit, Geduld und Beschäftigung schenken.

Mit Geduld zum besten Freund

Lou wurde im Mai 2025 geboren und ist ein typischer Junghund: neugierig, verspielt und immer für ein Abenteuer zu haben. Fremden Menschen begegnet der unter kniehohe Beagle-Rüde zunächst noch etwas misstrauisch. Nach einer kurzen Kennenlernphase zeigt er jedoch seine liebevolle Seite und baut rasch Vertrauen auf.

Mit anderen Hunden versteht sich Lou gut und spielt altersgemäß gerne mit seinen Artgenossen. Dabei kann es schon einmal vorkommen, dass der temperamentvolle Jungspund aufreitet – deshalb sollten seine Menschen ihn weiterhin aufmerksam begleiten und erziehen. Katzen zählen hingegen nicht zu seinen bevorzugten Mitbewohnern.

Auch das Gehen an der Leine will noch geübt werden: Lou ist jung und entsprechend stürmisch unterwegs. Positiv hervorzuheben ist, dass er bereits stubenrein ist.

Aktive Menschen gesucht

In seinem bisherigen Zuhause konnte Lou das Alleinebleiben leider nicht erlernen. Seine zukünftigen Besitzer sollten daher ausreichend Zeit für das Training mitbringen oder gegebenenfalls auf Unterstützung durch einen Hundesitter zurückgreifen können.

Für den freundlichen Beagle wird ein Zuhause am Land gesucht, wo er genügend Auslauf und Beschäftigung findet. Kinder im gemeinsamen Haushalt sollten bereits im Teenager-Alter sein. Wer einen aktiven, lernfreudigen und liebenswerten Begleiter sucht, könnte in Lou genau den richtigen Vierbeiner finden.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).