Tierisches Nationalteam kickt für Tiere in Not

Während Österreichs Nationalteam auf dem Fußballplatz um wichtige Punkte kämpft, setzt der Österreichische Tierschutzverein auf eine ganz besondere Mannschaft.

Mit der Aktion „Immer wieder für ÖsTIERreich“ werden Fußballfans dazu eingeladen, ihre Begeisterung für den Sport in konkrete Hilfe für Tiere in Not umzuwandeln.

Drei Euro für den guten Zweck

Kampfgeist, Zusammenhalt und Herz – Werte, die das österreichische Nationalteam auszeichnen. Genau diese Eigenschaften seien auch im Tierschutz gefragt, betont der Österreichische Tierschutzverein. Bereits mit drei Euro monatlich können Unterstützerinnen und Unterstützer dazu beitragen, Tieren Schutz, medizinische Versorgung und neue Perspektiven zu ermöglichen.

Die Botschaft der Kampagne ist bewusst einfach gehalten: Drei Punkte für Österreich, drei Euro für Tiere in Not.

Tierisches Nationalteam sorgt für Aufmerksamkeit

Für Aufsehen sorgt ein KI-generiertes „tierisches Nationalteam“, das bereits zahlreiche Fans in den sozialen Medien begeistert. Im roten ÖFB-Trikot treten tierische Fußballstars für den guten Zweck an und verbinden Humor mit einer wichtigen Botschaft.

Mit dabei sind etwa Abwehrchef „David Alabatros“, der mit seiner Lufthoheit überzeugt, „Florian Igele“ als stachelige Tor-Sperre, „Kevin Dachso“, der jeden Ball aus der Gefahrenzone gräbt, sowie „Marcel Saubitzer“, der im Mittelfeld jede Drecksarbeit übernimmt.

Angeführt wird die Mannschaft von Rekordtorschütze „Marko Hahnutović“, der laut Vereinsangaben jedes Ei ins Netz jagt.

Rekordschütze wirbt für Zusammenhalt

Auch „Marko Hahnutović“ selbst wirbt für die Aktion und hebt die Bedeutung des Teamgedankens hervor:

„Unsere größte Stärke ist der Teamgeist. Ich bin immer für das Team da – ich hoffe, auch du!“

Mit einem Augenzwinkern macht die Kampagne damit auf ein ernstes Anliegen aufmerksam: Jedes Tier verdient eine zweite Chance.

Gemeinsam Leben retten

„Drei Euro im Monat mögen wenig erscheinen, doch gemeinsam können wir damit Großes bewirken und Leben retten.“

…erklärt Mittelfeldmotor „Marcel Saubitzer“.

Wer Teil des tierischen Nationalteams werden möchte, kann die Aktion „Immer wieder für ÖsTIERreich“ unterstützen und damit einen Beitrag für Tiere in Not leisten.