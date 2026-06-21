Natur erleben: Glühwürmchen entdecken und Nachttiere schützen

DIE UMWELTBERATUNG zeigt, wo es Glühwürmchen zu beobachten gibt und empfiehlt das neue Poster „Tiere der Nacht beobachten und schützen“ für nächtliche Entdeckungsreisen.

In der Nacht sind viele Tiere aktiv und erfüllen dabei wichtige Rollen im Ökosystem. Zum Beispiel bestäuben Nachtfalter Pflanzen, Fledermäuse jagen Gelsen und Glühwürmchenlarven fressen Schnecken. Naturnahe Lebensräume und dunkle Nächte sind die Grundlage dafür, dass diese Tiere auch in Zukunft ihre Rolle erfüllen können.

„Ein leuchtendes Beispiel sind Glühwürmchen: Sie sind besonders wählerisch betreffend den Lebensraum und deshalb ein Qualitätsmerkmal für naturnahe Gärten und Parks“, sagt Melanie Frauendienst, Gartenexpertin von DIE UMWELTBERATUNG.

Poster hilft beim Entdecken

Wer kennt schon die biologische Vielfalt vor der eigenen Haustüre, überhaupt bei Nacht? Das neue Poster „Tiere der Nacht beobachten und schützen“ unterstützt dabei, Kindern die faszinierende Welt der nachtaktiven Tiere zu vermitteln. Pädagogen, Eltern und alle, die Kinder begleiten, können es bei gemeinsamen Erforschungen einsetzen. Zehn heimische, nachtaktive Arten sind darin mit liebevollen Illustrationen vorgestellt – von der Fledermaus über die Erdkröte bis zum Nachtfalter. Das Poster zeigt außerdem, wie Kinder und Erwachsene im Alltag aktiv zum Schutz nachtaktiver Tiere beitragen können.

„Wer einmal das Glühwürmchen im Garten oder den Igel im Park nebenan beobachtet hat, wird immer wieder genau hinsehen – und sich bemühen, das Zuhause dieser Tiere zu erhalten“, fasst die Umweltberaterin die Beweggründe für die Erstellung des Posters zusammen. DIE UMWELTBERATUNG hat das Poster in Kooperation mit der Wiener Umweltanwaltschaft, dem Verein Naturparke Niederösterreich und der Stadt Wien – Umweltschutz gestaltet.

Spannende Ideen zum Erleben des Abenteuers Dunkelheit werden im Poster vorgestellt. Der beste Tipp für den Juni lautet: Glühwürmchen schauen! Die Leuchtkäfer sind rund um den Johannistag am 24. Juni besonders häufig zu sehen.

Wer Ausflugziele dafür sucht, findet sie unter: www.umweltberatung.at/gluehwuermchen-blinkkarte

Wer zufällig Glühwürmchen entdeckt, kann den Fundort bei DIE UMWELTBERATUNG melden: www.umweltberatung.at/gluehwuermchen-meldung