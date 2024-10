Grätzloase 2024: Gemeinsam das eigene Viertel gestalten

Das Aktionsprogramm Grätzloase lädt dazu ein, kreative Ideen zur Belebung des öffentlichen Raums in Wien einzureichen. Bis zum 20. Oktober 2024 besteht die Möglichkeit, innovative Vorschläge online zu präsentieren und aktiv an der Gestaltung der Nachbarschaft mitzuwirken.

Vorgeschlagene Projekte werden mit wertvollem Know-how, persönlicher Beratung und einem Budget von bis zu 5.000 Euro unterstützt. Jürgen Czernohorszky, Klima- und Demokratiestadtrat, erklärt: „Mit dem Aktionsprogramm Grätzloase geben wir Wiener*innen die Möglichkeit, ihr Grätzl aktiv mitzugestalten. Wir bauen laufend die Angebote aus und immer mehr Wiener*innen machen dabei mit. Die Projekte der Grätzloase schaffen mehr Freiräume in der Nachbarschaft und tragen so zu einem besseren Zusammenleben bei.“

Sabrina Halkic, Geschäftsführerin des Vereins Lokale Agenda 21 Wien, fügt hinzu: „Es freut uns sehr, dass das Interesse der Wiener*innen an der Gestaltung ihrer Grätzl ungebrochen ist und dass wir sie dabei tatkräftig unterstützen können!“

Mitmachen ist einfach

Alle, die sich für ein besseres Miteinander und die kreative Nutzung des öffentlichen Raums einsetzen möchten, sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. Eine Fachjury wird die besten Ideen auswählen und die Umsetzung begleiten.

Noch bis 20.Oktober mitmachen!

Für Fragen stehen Beratungsangebote zur Verfügung. Diese können über graetzloase.at gebucht werden. Beratungszeiten sind am 7. Oktober von 12 bis 18 Uhr und am 11. Oktober von 10 bis 15 Uhr in der Landesgerichtsstraße 16/11, 1010 Wien.