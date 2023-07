Grandiose Wortwechsel beim Theater Sommer Parndorf

Vielschichtige und zugleich herrlich komische Dialoge prägen Heinrich von Kleists beliebtes Lustspiel „Der zerbrochne Krug“, das Korruption in der Justiz anprangert. Höchst unterhaltsam wird das Stück beim Theater Sommer Parndorf inszeniert. Bei Schlechtwetter wird die Bühne vom Kirchenplatz in die Volksschule verlegt.

Handlung des Stücks

In dem niederländischen Dorf Huisum erscheint der Gerichtsrat Walter, die Justiz auf dem Land zu prüfen und zu verbessern. Der Dorfrichter Adam befindet sich jedoch an diesem Morgen in einem schlechten Zustand, er ist verletzt und hat seine Perücke verloren. Unter Walters Aufsicht leitet er einen Prozess, in dem es um einen zerbrochenen Krug geht. Frau Marthe Rull beschuldigt Ruprecht, den Verlobten ihrer Tochter Eve, den Krug bei einem nächtlichen Besuch in Eves Zimmer zertrümmert zu haben. Ruprecht jedoch behauptet, ein anderer Mann sei bei Eve gewesen. Eve jedoch schweigt zu den Vorgängen. Der Richter hat offenbar etwas zu verbergen und ist bemüht, den Prozess so schnell wie möglich abzuschließen. Als eine neue Zeugin, Frau Brigitte, mit einer Perücke erscheint, gerät nun Adam in Verdacht, der Täter zu sein. Der Gerichtsschreiber Licht, der selber gerne Dorfrichter werden will, verrät Adam, indem er dessen widersprüchliche Geschichten über den Verlust seiner Perücke offenlegt. Als Adam dann Ruprecht als Täter verurteilt, bricht Eve ihr Schweigen und beschuldigt den Richter, dieser sei selber der Täter. Adam flieht aus dem Gericht, Eve erzählt, Adam habe sie mit einem Attest erpresst, das Ruprecht vom Militärdienst befreien sollte, und sie in der Nacht besucht. Adam wird als Dorfrichter suspendiert und Licht als sein Nachfolger eingesetzt.

INFO

6. bis 30. 7. 2023

7111 Kirchenplatz Parndorf

theatersommer.info