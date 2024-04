Gratis E-Bike-Trainings starten in die neue Saison

Handling, Bremsen, richtige Blick- und Kurventechnik – E-Biken erfordert Übung und will gelernt sein. Die kostenlose Möglichkeit dazu bietet jetzt der ÖAMTC.

Die Vorteile von Elektro-Rädern bei Steigungen, Gegenwind und auf längeren Strecken bewegen immer mehr Menschen zum Umstieg oder Einstieg in die klimafreundliche Zweiradmobilität. Das spiegelt sich leider auch in der Unfallstatistik wider: Laut Zahlen des Innenministeriums (BMI) starben in Österreich im Vorjahr 17 E-Bike-Fahrende. 2024 verunglückte bis 11. April eine Person mit dem E-Bike tödlich (Quelle: BMI; eigene Aufzeichnungen ÖAMTC / vorläufige Zahlen).

Nicht nur das höhere Gewicht, sondern auch die im Vergleich zu einem herkömmlichen Fahrrad ungewohnte Beschleunigung kann Fahrende vor Herausforderungen stellen. Um die fahrerische Sicherheit zu verbessern, bietet der ÖAMTC seit einigen Jahren kostenlose E-Bike-Kurse an – allein in der Ostregion nahmen im Vorjahr fast 800 Personen an 100 Kursen teil.

Für mehr Sicherheit im Sattel

Die ÖAMTC E-Bike-Trainings bieten einen geschützten Rahmen für all jene, die mit dem Elektro-Fahrrad ihre fahrerischen Stärken und Schwächen ausloten und mehr Sicherheit gewinnen wollen. Egal, ob man neu beginnt, wenig Übung hat oder sich nach langer Zeit mal wieder aufs E-Bike schwingt: In den Kursen wird aufgezeigt, in welchen Bereichen besondere Vorsicht geboten ist und wo die eigenen Entwicklungsfelder liegen.

Auf dem Programm stehen Übungen zu allen Bereichen des Radfahrens im Alltag: Bremsen, Blicktechnik, Kurven fahren, Gangwahl, sicheres Losfahren und Anhalten, stabiles Langsamfahren und Eingehen auf die besonderen Tücken des elektro-unterstützten Fahrens. Auch Themen wie Ergonomie, Technik und Kauftipps werden behandelt.

Aktuelle Infos, Termine und Anmeldemöglichkeiten zu den E-Bike-Trainings des Mobilitätsclubs in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland findet man unter www.oeamtc.at/ebike-kurse.

Weitere Infos zum Thema Radfahren gibt es unter www.oeamtc.at/fahrrad.