Gratis Mitmach-Aktionen zu Ernährung und Bewegung

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist bis Ende November mit Pop-up-Küche, Grätzelspaziergängen und vielfältigen Bewegungsangeboten in den Bezirken unterwegs. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Vorbeikommen und mitmachen heißt es nun, denn die WiG tourt mit ihrem kostenlosen Angebot durch insgesamt 14 Bezirke. „Bereits im vergangenen Jahr wurden unsere Aktionen zum Thema Ernährung ausgesprochen gut angenommen. Darum setzen wir diese beliebten Aktivitäten fort und ergänzen sie mit Bewegungs- und Sportangeboten,“ kündigt WiG-Geschäftsführer Dennis Beck an.

Gemeinsam kochen in der Pop up-Küche

Ob man seine Kochkünste selbst erproben, Gerichte nur kosten oder einfach gespannt zuschauen und mitreden möchte – in der Pop-up-Küche ist jeder herzlich willkommen. Diese einzigartige Form der spielerischen Wissensvermittlung lädt dazu ein, sich intensiv mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen. Hier kann man nicht nur Inspiration für den eigenen Speiseplan sammeln, sondern auch neue Anregungen und Rezepte entdecken. Die Kochveranstaltungen werden von erfahrenen Community-Köchen der Caritas organisiert und finden in verschiedenen Bezirken – nämlich Simmering, Meidling, Penzing, Ottakring, Brigittenau, Floridsdorf und Donaustadt – bis zum November statt. Die mobile Pop-up-Küche steht dabei im Mittelpunkt und bietet eine interaktive Plattform für alle, die sich für die Welt des Kochens und die Bedeutung gesunder Ernährung interessieren.

Grätzelspaziergänge und Sportkurse

Welche sportlichen Möglichkeiten bietet mein Bezirk? Wo kann ich eine neue Sportart kennenlernen? Diese Fragen werden durch WiG ebenfalls beantwortet. Ab kommenden September werden in den Bezirken Leopoldstadt, Landstraße, Wieden, Margareten, Mariahilf, Favoriten und Rudolfsheim-Fünfhaus diverse Bewegungsangebote in vielfältigen Formaten angeboten. Die Veranstaltungen starten mit entspannten Grätzelspaziergängen in jedem der genannten Bezirke. Im Anschluss daran erstrecken sich über mehrere Wochen hinweg verschiedene Sport- und Bewegungskurse. Ganz gleich, ob jung oder älter, ob allein oder in Begleitung – bei sämtlichen Angeboten sind alle Interessierte herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen und mitzumachen. Eine vorherige Anmeldung oder spezielle Vorkenntnisse werden auch hier nicht benötigt.

Eine Terminübersicht über alle Aktivitäten im Rahmen von „Gesundheit erleben – einfach mitmachen“ findet sich hier.