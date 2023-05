Gratis-Pflanzenpakete in Favoriten abholen

Unter dem Motto „Pflanzerl fürs Fensterbankerl“ macht die Wiener Klima-Tour am 1. Juni im Helmut-Zilk-Park in Favoriten Station. Hier können sich Wiener im Rahmen der Klima-Tour 2023 ein gratis Pflanzenpaket abholen.

Für die Fensterbank, den Balkon oder den Garten: Am 1. Juni können sich alle Wiener im Rahmen der Klima-Tour 2023 ein gratis Pflanzenpaket abholen. Um eines der 500 Pflanzenpakete, bestehend aus drei Biokräutern und einem Sack MA 48-Pflanzenerde zu erhalten, ist eine Anmeldung unter www.wien.gv.at/umweltschutz erforderlich. Die Ausgabezeit läuft von 12 bis 20 Uhr.

„Wir starten bei den kleinsten, nicht bodengebundenen Lebensräumen und wollen damit auch die Natur vors Fensterbankerl holen“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Jede noch so kleine Maßnahme hilft mit, Artenvielfalt in der Stadt zu erhalten und zu fördern. Darum laden wir alle ein, sich zu beteiligen und sich ein Pflanzenpaket zu holen.“ Die Aktion „Pflanzerl fürs Fensterbankerl“ ist an alle gerichtet, die mit blühenden Kräutern vor allem die heimischen Bestäuber wie Wildbienen oder Schmetterlinge unterstützen wollen.

Anmeldung ist erforderlich

Die Wiener erhalten ein Paket mit drei Bio-Kräutern (Salbei, Lavendel und Thymian) sowie einen Sack „Guter Grund“ -Blumenerde (18 Liter) von der MA 48, um die Pflanzen in den eigenen Blumentrog einzupflanzen. Die Auswahl der Pflanzen erfolgte in Zusammenarbeit mit den Experten der Wiener Stadtgärten, die mit ihren bunten Gräser- und Staudenbeeten im Stadtgebiet für kleine Naturoasen sorgen. Die Blumenerde der MA 48 trägt den Namen „Guter Grund“ aus gutem Grund. Immerhin wird sie mit Kompost aus der Wiener Biotonne hergestellt und kommt gänzlich ohne Zugabe von Torf aus.

Die nach den Richtlinien des biologischen Pflanzenbaues gezüchteten Pflanzen werden in kompostierbaren Töpfen geliefert. Für die Verpflanzung in Blumentröge empfiehlt es sich jedoch diese abzunehmen und die mitgelieferte Komposterde zu verwenden. Gelangen die Pflanzen zur Blüte, können Sie die Artenvielfalt der Insekten aus nächster Nähe beobachten. Die Pflanzenauswahl ist mehrjährig. Bei guter Behandlung werden sie auch in den nächsten Jahren zur Blüte kommen.