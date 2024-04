Jugendarbeit in Favoriten: 20 Jahre JUST Wienerberg

Gemeinsam mit Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Bezirksvorsteher Marcus Franz, Jugendzentren-Obfrau Marina Hanke und Geschäftsführerin vom Verein Wiener Jugendzentren, Manuela Smertnik wurde jetzt „20 Jahre JUST Wienerberg“ festlich begangen.

Kürzlich lud die Jugendeinrichtung JUST Wienerberg (Jugendstiege Wienerberg) der Wiener Jugendzentren anlässlich ihres 20. Jubiläums in die Otto-Probst-Siedlung im 10. Bezirk ein. Zu den Gästen zählten neben zahlreichen Jugendlichen auch prominente Persönlichkeiten wie Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr, Bezirksvorsteher Marcus Franz, Manuela Smertnik, Geschäftsführerin vom Verein Wiener Jugendzentren und Jugendzentren-Obfrau Marina Hanke. Die Feier bot eine Vielzahl an Aktivitäten, darunter Spielstationen, einen Bewegungsparcours, Microsoccer auf einem 4×3 Meter großen Feld, Slacklining und eine Fotobox. Für das leibliche Wohl sorgte ein Buffet, das mit einer großen Geburtstagstorte gekrönt wurde.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr freute sich Teil der Feierlichkeiten zu sein und bedankte sich bei den Jugendarbeitern für ihre relevante Arbeit. „Ich bin stolz darauf, heute hier zu sein und danke allen Jugendarbeiterinnen für ihren unermüdlichen Einsatz über die letzten 20 Jahre in Favoriten. Die offene und außerschulische Jugendarbeit spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen. Im 10. Bezirk allein engagieren sich 70 Fachkräfte, darunter auch Parkbetreuung und Fair-Play-Teams. In ganz Wien zählen wir insgesamt 800 engagierte Jugendarbeiterinnen. JUST Wienerberg bietet nicht nur offene Treffpunkte, das Jugend-Cafe, und altersadäquate Programme, sondern auch einen Ort, an dem Jugendliche sie selbst sein können, lebenslange Freundschaften schließen und ihre Zukunftsvisionen entdecken. Viele von ihnen wurden sogar selbst zu Jugendarbeitern“, so Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

„Das Just Wienerberg ist eine frei zugängliche Anlaufstelle, wo Jugendliche einen betreuten und wettergeschützten Treffpunkt mit sehr attraktivem Angebot vorfinden. Vom Kreativ- und Medientraining über Bewegung und Sportmöglichkeiten bis hin zu Rat und Hilfe bei Problemen wird hier alles angeboten. Ich gratuliere zum 20-jährigen Bestehen und wünschen alles Gute für die kommenden 20 Jahre“, sagt Bezirksvorsteher Marcus Franz.