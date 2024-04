150 Jahre Favoriten hat heuer viele schöne Seiten

Favoriten feiert heuer seinen 150. Geburtstag. Aber auch die Internationale Gartenschau WIG feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Der Wasserturm seinen 125-jährigen Geburtstag. Und Oberlaa seine 70- jährige Zugehörigkeit zum Bezirk. Alles Gründe, um den 10. Wiener Gemeindebezirk mit vielen Veranstaltungen und öffentlichen Feierlichkeiten hochleben zu lassen. Dazu Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Für den besseren Überblick haben wir fast alle Termine dieses Jubiläumsjahres in unserer Broschüre gesammelt – fast alle sind gratis öffentlich zugänglich. Ich lade alle Favoritnerinnen und Favoritner ein, dieses breite kulturelle Angebot zu nutzen.“

In der Broschüre steht auch einiges an Wissenswertem, das man so vielleicht noch nicht über den Bezirk gewusst hat. Dass etwa seit 2018 insgesamt 3 neue Wälder im Zehnten gepflanzt wurden. Oder auch Fakten, die mit einem Augenzwinkern daherkommen: Etwa die Tatsache, dass Favoriten mehr Windkrafträder hat als Vorarlberg, Tirol und Salzburg zusammengenommen. Und das aus dem einfachen Grund, weil in diesen Bundesländern kein einziges Windrad steht, in Favoriten aber insgesamt vier – darunter auch das erste Kunstwindrad Mitteleuropas.

Die Broschüre liegt kostenlos in der Bezirksvorstehung auf. Wer sich online informieren will, hat dazu natürlich ebenfalls die Möglichkeit. Den Beitrag mit allen Terminen findet man unter: https://www.wien.gv.at/favoriten/150-jahre-favoriten