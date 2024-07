Gratis-Wasser: „Dei Durscht is mir ned wurscht“

Bei „Dei Durscht is mir ned wurscht“ werden Pickerl in die Auslagen von Geschäften geklebt, damit Passanten wissen, dass sie dort ihre Wasserflasche gratis auffüllen lassen können. Mehr als 500 Unternehmen machen mit.

Die Sommer-Aktion der Grünen Wirtschaft Wien geht bereits in die zweite Saison. „Damit setzen wir ein Zeichen für den Umweltschutz und das solidarische Miteinander – und es ist ein toller Service für alle Hitzegeplagten in dieser Stadt“, freut sich GWW Co-Regionalsprecher Hans Arsenovic.

Einfach und unkompliziert

Die Hitze in Städten ist eine der drastischsten Folgen der Klimakrise. „Dei Durscht is mir ned wurscht“ ist eine einfache Möglichkeit, die bei extremen Temperaturen Abhilfe schafft. „Mit der Aktion können Unternehmer einen direkten Beitrag zum Umweltschutz leisten und dabei mithelfen, für Abkühlung an heißen Sommertagen zu sorgen“, so Peter Kraus, Parteivorsitzender der Wiener Grünen. „Klimafreundliches Handeln und ökonomische Interessen schließen einander nicht aus“, ergänzt Sonja Franzke, ebenfalls Co-Regionalsprecherin der Grünen Wirtschaft.

Alle teilnehmenden Unternehmer sind auf wasser.greenmaps zu finden.