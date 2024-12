Große Erleichterung: Die U2 fährt endlich wieder durchgehend

Die Wiener Öffis feiern „Das Comeback des Jahres“: Die Linie U2 fährt seit heute, dem 6. Dezember, durchgängig von der Seestadt bis zum Karlsplatz.

Was lange währt, wird endlich gut – das trifft heute ganz besonders auf die U2 zu. Sie fährt jetzt wieder durchgängig von der Seestadt bis zum Karlsplatz. Damit stehen die modernisierte U2-Stammstrecke mit den U2-Stationen Rathaus, Volkstheater, Museumsquartier und Karlsplatz wieder für die Fahrgäste zur Verfügung.

Heute Morgen haben Öffi- und Finanzstadtrat Peter Hanke, Josef Taucher, Vorsitzender des Unterausschusses der Wiener Stadtwerke, Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke und Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien, die Wiederinbetriebnahme begleitet und die Fahrgäste begrüßt.

180.000 Fahrgäste pro Tag

Um 05:01 Uhr hat der erste Zug bei der U2-Station Karlsplatz seine Fahrt Richtung Seestadt aufgenommen. Zahlreiche Öffi-Nutzer sind seither bereits mit der modernisierten Linie gefahren. Insgesamt erwarten die Wiener Linien wieder 180.000 Fahrgästen pro Tag auf der gesamten U2.

„Ich freue mich sehr über die Wiedereröffnung der U2 bis zum Karlsplatz. Auf die Wienerinnen und Wiener und alle Besucherinnen und Besucher unserer Stadt wartet eine umfassend modernisierte U-Bahn mit neuen Bahnsteigtüren. “, sagt Stadtrat Peter Hanke.

Ausbau U2xU5 laufen weiter

Bei der Modernisierung der U2 wurde die bestehende Strecke zwischen Schottentor und Karlsplatz umfassend umgerüstet und für den vollautomatischen Betrieb der Linie U5 ab 2026 vorbereitet. Über 200 Projektbeteiligte haben dieses Großprojekt umgesetzt: Dabei wurden 200 Bahnsteigtürmodule mit 16.000 Quadratmetern Glasfläche eingebaut und 4,8 Kilometer Schienen getauscht. Sechs Aufzügen inklusive Aufzugstechnik und Verkabelung sowie 10 Rolltreppen wurden erneuert.

Alle Bahnsteigtüren wurden mit einer Vielzahl an Technik ausgestattet und über eine Software an das Gesamtsystem angebunden. Zeitgleich fanden tiefgreifende Bauarbeiten für den zukünftigen Öffi-Umsteigeknoten U2xU5 Rathaus und die U5-Station Frankhplatz statt. Im Bereich Rathaus wird auch weiterhin für die neue Öffi-Drehscheibe gebaut: Bis zur Eröffnung der neuen U2 Strecke zum Matzleinsdorfer Platz finden die Arbeiten an der unterirdischen U-Bahn-Großbaustelle weiterhin im Hintergrund, und während dem U2-Betrieb, statt.

Mit dem Öffi-Ausbau U2xU5 bekommt die U2 in Zukunft ab Schottentor einen neuen Streckentunnel, der mit der künftigen U5-Station beim Rathaus verknüpft wird. Die U5 wird ab 2026 bis zum Frankhplatz und zukünftig mit dem weiteren Ausbau weiter bis nach Hernals fahren. Die Fertigstellung der U2 bis zum Matzleinsdorfer Platz soll 2030 erfolgen.