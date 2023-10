Gruselige Gaumenfreude: Ein Burger mit Blutwurst

Einen unheimlichen Burger hat das Team von Le Burger für Halloween ausgetüftelt: den Grusel-Burger mit gegrillter Blunze, Kürbis, Röstzwiebeln, Coleslaw und einer Spritze mit „bloody“ Erdbeer-Ketchup.

Ein Burger zum Gruseln: Am 31.10. und 1.11. hält Le Burger eine köstlich-schaurige Überraschung für alle Halloweenfans bereit: den Blunznburger! Statt eines Rindfleisch-Pattys enthält der „Trick or Treat“ drei Scheiben gegrillte Blutwurst, die mit herbstlichen Zutaten wie Kürbis, Röstzwiebeln und Coleslaw in einem hausgemachten Bun serviert werden.

Die Verwendung der Blunze im Trick or Treat soll an die alten Bräuche erinnern (Daniel Chuchlik)

Eine Spritze mit selbstgemachtem Erdbeer-Ketchup oder andere Ketchup-Saucen zum Selberzapfen nach Belieben verleihen dem Grusel-Burger einen „blutigen“ Touch. „Die Idee, eine Blunze in unseren Burger zu integrieren, kam uns, als wir über österreichische Traditionen und Gruselgeschichten nachdachten. Es ist eine köstliche Hommage an unsere Wurzeln und eine aufregende Art, Halloween zu feiern“, erklären die Gründer der österreichischen Restaurantkette, Thomas und Sohn Lukas Tauber.

Genuss mit Geschichte

Allen, die sich jetzt fragen, was an einer „Blunzn“ bitte so gruselig sein soll, sei ein Blick in historische Kochbücher empfohlen. Die „Blunzn“ bzw. „Blutwurst“ gilt als eine der ältesten Wurstsorten der Menschheit und wurde schon vom griechischen Dichter Homer erwähnt. Ebenso überliefert ist die kraftspendende Blutsuppe Spartas, die die Krieger angeblich unbezwingbar machen sollte. Die Bezeichnung „Blunze“ oder „Blunzn“ stammt vom mittelhochdeutschen Verb „blunsen“ (aufblähen, aufblasen) und deutet auf die äußere Form der Wurst hin.

In Österreich wir die geliebte Blunzn aus Schweineblut, Speck und Gewürzen hergestellt und gilt als fixer Bestandteil bei traditionellen Festen und Bräuchen. „Die Verwendung der Blunze im Trick or Treat soll an die alten Bräuche erinnern und eine gruselige Atmosphäre, die perfekt zu Halloween passt, schaffen“, so Daniel Chuchlik, COO von Le Burger.

Limitierte Edition

Der Trick or Treat mit Blunze ist eine limitierte Edition, die exklusiv am 31.10. und 1.11. in allen Le Burger-Restaurants zum schlanken Preis von 4,90 Euro erhältlich ist. Wer sich traut, diesen außergewöhnlichen Burger zu probieren, muss sich beeilen, denn die Nachfrage ist für gewöhnlich groß. „Wir freuen uns über das positive Feedback unserer experimentierfreudigen Gäste, die sich schon im Frühjahr auf unseren Krapfenburger gestürzt haben. Unser Burger zum Gruseln ist eine tolle Möglichkeit, Halloween auch kulinarisch zu feiern und etwas Neues zu entdecken.“

Mehr Infos unter www.LeBurger.at