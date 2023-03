Gute Ideen gefragt: Schatzsuche der Nachbarn

Nach der Schatzsuche am Clemens-Hofmeister-Platz wird nun am Kunschak-Platz „gegraben“.

Die Initiative „Nachbarschatz“ der Wiener Gebietsbetreuungen geht in eine nächste Runde – und heuer gibt’s den „Nachbarschatz“ nach dem Clemens-Hofmeister-Platz schon wieder in Hernals zu heben! Und zwar in der Umgebung des Leopold-Kunschak-Platzes, der zum Projektgebiet für gute Grätzl­ideen ausgewählt wurde.

Ideen gesucht

Gesucht werden Ideen für das Gebiet zwischen Alszeile, Wattgasse, Hernalser Hauptstraße, Wattgasse bis zur ­Güpferlingstraße, da der Platz in den kommenden Jahren neu gestaltet und aufgewertet werden soll. In der ersten Phase können Ideen bei der Gebietsbetreuung eingereicht werden und Bewohner können sich für den Grätzlrat anmelden. Der Grätzlrat entscheidet, welche Ideen sich den Schatz teilen. Je 3.000 Euro werden für die besten Grätzlprojekte ausgelobt.