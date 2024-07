Häuser zum Leben: Es liegt Musik in der Luft

Bereits zum 5. Mal spielen Wiens beliebteste Musiker gratis in den Gärten der Pensionisten-Wohnhäuser auf. Auch externe Gäste sind herzlich willkommen!

Wer dieser Tage einen Schritt in einen der Gärten der Wiener Pensionisten-Wohnhäuser wagt, wird sich wohl kaum dem Charme und der guten Laune des sich hier bietenden Szenarios entziehen können – Ja: es ist wieder Kultursommer!

Noch bis 8. August 2024 finden heuer bereits zum 5. Mal im Rahmen des Kultursommers Wien wieder Gartenkonzerte in den Häusern zum Leben statt. Erstmals sind alle Konzerte auch für externe Gäste zugänglich und das kostenlose Angebot wird sehr gut von Menschen aller Altersgruppen aus dem Grätzl angenommen.

Hier geht es zum Video

Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben erklärt die Initiative so: „Für jene Bewohner die in ihrer Mobilität einschränkt sind und sich schwer tun Konzerte zu besuchen, holen wir die Welt der Musik und Kleinkunst zu uns ins Haus. Der Funke der Lebensfreude, der hierbei regelmäßig von der Bühne zum Publikum rüberspringt, ist für uns die schönste Bestätigung.“

Wienerlieder, Jazz, Swing, Weltmusik

Was die Musikgenres betrifft, so liegt der Schwerpunkt bei den diesjährigen Gartenkonzerten bei allseits beliebten Wienerliedern. Aber auch Jazz-, Swing- und Weltmusik-Klänge werden in den Gärten aufgespielt.

Unter den Künstlern sind so bekannte Namen wie Sandra Pires, Agnes Palmisano, Andy Lee Lang, „Fifi“ Pissecker, Georgij Makazaria (Gentlemen Music Club) und viele mehr.

Bei Schlechtwetter oder zu großer Hitze werden die Konzerte in gekühlte Säle verlegt.

Alle Infos gibt es auf https://kwp.at/kultursommer-2024