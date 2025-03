Häuser zum Leben: Erfolgreich durch starke Frauen

Als führender Arbeitgeber in einem sehr weiblich geprägten Arbeitsumfeld weiß man: Der Erfolg hängt nicht nur von der Qualität der Arbeit ab, sondern auch von der Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen.

Und diese ist in den Häusern zum Leben hoch: Das Unternehmen wurde 2025 erneut mit den begehrten Gütesiegeln Top Company und Best Recruiters ausgezeichnet.

Karriereförderung und Chancengleichheit

Die Häuser zum Leben begleiten ihre Mitarbeiter*innen in allen Lebensphasen: Von der Aus- und Weiterbildung, über Karrierechancen bis hin zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. „Über 70% unserer rund 5.100 Mitarbeiterinnen sind Frauen und auch auf der Führungsebene stellen sie mit über 60% die Mehrheit. Wir fördern ein Arbeitsumfeld, indem Frauen sich entfalten können und somit entscheidend zur Weiterentwicklung und zum Erfolg der Häuser zum Leben beitragen!“, betont Geschäftsführer Mag. Christian Hennefeind.

Zudem werden durch gezielte Programme junge Frauen ermutigt, ihre beruflichen Ziele zu verfolgen und ihre Karriere voranzutreiben. Der hohe Anteil weiblicher Lehrlinge – über 70 Frauen absolvieren aktuell ihre Ausbildung in den Häusern zum Leben – sowie deren gezielte Förderung, wurden 2024 unter anderem mit dem renommierten amaZone-Award ausgezeichnet.

Ein starkes Miteinander in allen Lebensphasen

Die Häuser zum Leben stehen nicht nur für eine starke Frauenförderung am Arbeitsplatz, sondern auch für ein gutes Miteinander der Generationen. Mehr als 6.000 Frauen leben in den Häusern zum Leben, darunter 103 von ihnen im Alter von 100 bis 110 Jahren. In den Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien machen Frauen rund 80 Prozent der 25.000 Mitglieder aus. „Die Geschichten von Frauen, die das Frauenwahlrecht erkämpften und noch von ihren Ehemännern die Erlaubnis zur Arbeit brauchten, sind bewegende Erzählungen, die uns zum Nachdenken anregen,“ ergänzt Mag.a Madlena Komitova, Bereichsleiterin der Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien.

Die Klubs: Vom Frauentag zur Frauenwoche

Anlässlich des Weltfrauentages laden die Klubs vom 3. bis zum 8. März zu einem vielfältigen Programm ein, das die Frauen in den Mittelpunkt rückt. In einer Vielzahl an speziell für Frauen ausgerichteten Angeboten wird das Thema der Sichtbarmachung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen kreativ und vielfältig behandelt. Zu den Highlights gehören unter anderem Erzählcafés, die als Sprachräume für Frauen fungieren, abwechslungsreiche Angebote wie Trommelrunden, Frauengymnastik, eine Schreibwerkstatt, Pilates und kreative Workshops. Für all jene, die es lieber entspannter mögen, stehen Handmassagen und ein Blumen-Bingo auf dem Programm. Am Samstag, dem 8. März 2025, wird der Höhepunkt der Frauenwoche mit einem Stand auf der Frauenmesse gesetzt. Im „Offenen Rathaus“ (Eingang Lichtenfelsgasse 2) wird – bei freiem Eintritt – der Internationale Frauentag mit Beratungsangeboten, Konzerten und Führungen für Frauen und Mädchen gefeiert. Die Pensionist*innenklubs sind natürlich auch vor Ort!