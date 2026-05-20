Schon beim Betreten des Parks war die sommerliche Stimmung spürbar: Rot leuchtende Blumen entlang der Wege, fröhliche Musik und die energiegeladene Jazzdance-Performance der „Shake IT Ladies“ sorgten für beste Unterhaltung. Schnell wurde klar: Hier steht nicht nur Sport, sondern vor allem das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt.

Bewegung kennt kein Alter

Ob Senior*innen, Familien oder Kinder – die abwechslungsreichen Mitmach-Stationen kamen bei allen gut an. Besonders großes Interesse weckte „Smovey“, ein Training mit speziellen Schwungringen, das Kraft, Koordination und Beweglichkeit fördern soll. Auch die jüngsten Gäste probierten begeistert mit. „Am coolsten war Smovey“, meinte ein junger Teilnehmer strahlend.

Das Besondere an der Veranstaltung: Menschen unterschiedlichsten Alters und mit verschiedenen Fitnesslevels konnten unkompliziert mitmachen. So wurde der Nachmittag zu einem echten generationenübergreifenden Erlebnis.

Von Yoga bis Pickleball

Das Programm bot eine bunte Mischung aus Bewegung, Tanz und neuen Trendsportarten. Yoga im Sitzen, Line Dance, Sitztanz, Hula-Hoop, CrossBoccia oder Pickleball luden zum Ausprobieren ein.

Viele Besucher*innen wagten sich dabei erstmals an neue Sportarten heran.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Pickleball ausprobiere. Jetzt möchte ich das unbedingt wieder machen.“

…erzählte eine Teilnehmerin begeistert.

Begleitet wurden die Stationen von erfahrenen Trainerinnen, die darauf achteten, dass sowohl Anfängerinnen als auch Fortgeschrittene und Menschen mit körperlichen Einschränkungen bestens eingebunden wurden.

Informationen und neue Kontakte

Neben dem sportlichen Angebot informierten die Mitarbeiterinnen der Pensionistinnenklubs für die Stadt Wien über wohnortnahe Freizeit- und Bewegungsangebote. Besonders gefragt war auch die neue „DieKlubs-App“, die Informationen zu Veranstaltungen und Standorten bietet.

„Viele Besucherinnen nutzten die Gelegenheit, sich über Aktivitäten für ein aktives Älterwerden zu informieren. Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unserer neuen App.“

…so Gertrude Siebenhandl, Abteilungsleiterin der Pensionistinnenklubs für die Stadt Wien.

Gemeinsam tanzen und gewinnen

Für den stimmungsvollen Abschluss sorgten die „Biberliner“, die mit ihrer Musik zahlreiche Gäste zum Mittanzen animierten. Zusätzlich konnten bei den Mitmach-Stationen Stempel gesammelt werden. Wer einen vollständig ausgefüllten Pass hatte, durfte an einer Verlosung teilnehmen und kleine Preise gewinnen.

Am Ende waren sich jedoch viele einig: Gewonnen haben an diesem Nachmittag eigentlich alle. Denn Bewegung, Begegnung und gemeinsames Erleben schaffen nicht nur schöne Erinnerungen, sondern fördern auch Gesundheit und neue Freundschaften.

Nächster Halt: Augarten

Die Veranstaltungsreihe „Sportliche Vielfalt“ geht bereits nächste Woche weiter. Am 27. Mai macht das Bewegungsprogramm im Augarten Station. Besucher*innen erwartet erneut ein abwechslungsreicher Nachmittag mit Tanz, Gymnastik und Mitmach-Angeboten für jedes Alter.

Alle Informationen gibt es hier!