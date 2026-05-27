Mit Musik, Humor und viel Einfühlungsvermögen brachten die Clowndoctoren Leichtigkeit in den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner. Dabei zeigte sich einmal mehr, wie wichtig soziale Nähe, gemeinsame Aktivitäten und persönliche Zuwendung im Umgang mit Demenz sind.

Wertvolle Arbeit in den TagFamilien

Die TagFamilien der Häuser zum Leben bieten Menschen mit Demenz strukturierte Tagesabläufe, Gemeinschaft und individuelle Betreuung. Ziel ist es, vorhandene Fähigkeiten zu stärken und die Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten. Die Mitarbeiterinnen schaffen mit großem Engagement eine Atmosphäre, in der sich die Bewohnerinnen wohl und angenommen fühlen.

„Bei uns geht es jeden Tag um das Miteinander und um Lebensfreude. Die Besuche der Roten Nasen schenken unseren Bewohner*innen besondere Momente des Lachens und der Nähe – und genau diese Momente sind so wertvoll.“

…betont Armin Cehic, Direktor des Hauses Wieden.

Demenz respektvoll begegnen

Demenz ist keine eigenständige Krankheit, sondern beschreibt verschiedene Symptome wie Gedächtnisverlust oder Einschränkungen der Orientierung. Umso wichtiger ist ein wertschätzender Umgang mit Betroffenen. In den Häusern zum Leben stehen daher Lebensqualität, soziale Teilhabe und Selbstbestimmung im Mittelpunkt.

Menschen mit Demenz sollen aktiv in ihren Alltag eingebunden werden und möglichst lange eigenständig Entscheidungen treffen können. Die positiven Reaktionen auf den Besuch der Roten Nasen zeigten eindrucksvoll, wie viel Freude und emotionale Nähe solche Begegnungen schaffen können.

Unterstützung für Betroffene und Angehörige

Schätzungen zufolge leben in Österreich rund 140.000 Menschen mit einer demenziellen Erkrankung – mit steigender Tendenz. Angebote wie die TagFamilien bieten daher nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch Angehörigen wichtige Unterstützung und Entlastung.

Zusätzlich informieren die Häuser zum Leben im virtuellen „#demenzRAUM“ über unterschiedliche Aspekte rund um Demenz, Betreuung und Pflege. In der jüngsten Ausgabe stand das Thema „Demenz verstehen – Betreuung und Pflege bedürfnisorientiert gestalten“ im Mittelpunkt. Vielleicht berichten dort künftig auch einmal die Roten Nasen von ihrem bewegenden Besuch im Haus Wieden – Gesprächsstoff dafür gäbe es jedenfalls genug.