Hafen Wien verzeichnet 2023 Rekordjahr!

Der Hafen Wien konnte das Jahr 2023 wieder mit einem Rekordergebnis abschließen – und ein Umsatzplus von über 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwirtschaften. Das Betriebsergebnis steigerte sich sogar um 40 Prozent.

Mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Investitionen, mehr Nachhaltigkeit – die Bilanz des Hafen Wien für das Geschäftsjahr 2023 kann sich sehen lassen. So wurde ein Umsatz von 61,7 Millionen Euro (+ 11,4 % gegenüber 2022) und ein Betriebsergebnis von 8,7 Millionen Euro (+ 40,0 % gegenüber 2022) erwirtschaftet. Darüber hinaus investierte der Hafen Wien insgesamt 15,3 Millionen Euro in seine Wettbewerbsfähigkeit, die Nachhaltigkeit und in neue Projekte.

“Im Jahr 2023 hat sich der Hafen Wien ausgezeichnet geschlagen. Neben den Unternehmen des Hafen Wien befinden sich auf dem Hafen-Areal auch weitere rund 200 Betriebe, die rund 5.000 Arbeitsplätze sichern. Damit ist der Hafen Wien ein wichtiger Arbeitgeber in der Region”, zeigt sich Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke erfreut. “Der Erfolg unserer Strategie, den Hafen Wien als nationale und internationale Logistikdrehscheibe zu positionieren, schlägt sich auch in den wirtschaftlichen Kennzahlen und dem Rekordergebnis 2023 nieder.”

Investitionen mehr als verdoppelt

Wurden 2022 rund 6 Millionen in den Ausbau der Position des Hafen Wien als Wirtschaftsfaktor investiert, flossen vergangenes Jahr insgesamt 15,3 Millionen in konkrete Projekte – wie die Landgewinnung Freudenau, der Ankauf des Objektes 1. Haidequerstraße/Haidestraße, die Errichtung von zwei Filmhallen und der Bau der ersten vier von insgesamt sechs Leichtbauhallen für einen Großkunden. “Damit konnten wir auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten die Wettbewerbsfähigkeit der trimodalen Logistikdrehscheibe Hafen Wien konsequent stärken”, so Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.

Weiters wurden im Jahr 2023 das Dach im HQ7 erneuert, eine Wasserleitung in der Lobau gebaut, das Lager für einen Neukunden umgebaut und die EDV-Systeme modernisiert. Für die Hafenlogistik wurden außerdem neue Maschinen angeschafft.