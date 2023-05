Halbzeit beim Klimateam: Schon 400 Ideen eingereicht

Die Wiener können noch bis 28. Mai ihre Ideen zum Klimaschutz im Rahmen des Klimateams einreichen. Im zweiten Durchgang des Projekts werden Ideen für die Bezirke Mariahilf, Währing und Floridsdorf gesucht.

In den vergangenen Wochen wurden 25 Veranstaltungen in den drei Bezirken abgehalten, 31 stehen noch bevor. Vom Jugendzentrum über den Fußballplatz bis hin zur Kirche: Überall dort wo die Bezirksbewohner unterwegs sind, sind Ideen für Klimaschutz und Klimaanpassung eingereicht worden. Am Freitag war Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky mit Bezirksvorsteher Georg Papai in Floridsdorf unterwegs. Dabei hielten sie „Klima-Sprechstunden“ im Gemeindebau und bei einem Frühlingsfest im neuen Gaswerkpark ab.

Erfolgreiche Bilanz nach Halbzeit

„Die Bewohner vor Ort wissen genau, was es braucht, um die Lebensqualität im Bezirk zu verbessern, und sie sind sehr motiviert, ihre Ideen einzubringen. Mit dem Wiener Klimateam machen wir ihnen das Angebot, gemeinsam mit der Stadt und dem Bezirk aus den Ideen konkrete Projekte zu entwickeln“, so Czernohorszky. Er freut sich, dass die zweite Runde des Wiener Klimateams so gut anläuft. „Heute ist Halbzeit und wir stehen schon bei über 400 eingereichten Ideen“, zieht er nach drei Wochen Bilanz. Georg Papai ergänzt: „Schon jetzt haben die Floridsdorfer viele Anregungen für den Klimaschutz eingebracht. Das Klimateam in unserem Bezirk zu haben, wird unsere Klimamaßnahmen weiter vorantreiben.“

Kreative Ideen für Klimaschutz

Noch gibt es die Möglichkeit, beim Klimateam Ideen einzureichen. Von nachhaltigen Kochabenden im Grätzl über Photovoltaik-Anlagen auf Gemeindebauten bis hin zu Anreizen für mehr Zu-Fuß-gehen oder mit dem Fahrrad fahren sind schon viele kreative Ansätze vorgeschlagen werden, wie man das Klima verbessern kann. Das kann auf eigens dafür erstellten Ideenkarten erfolgen oder digital auf klimateam.wien.gv.at Auf der Website können alle eingebrachten Ideen eingesehen und kommentiert werden. Klimastadtrat Czernohorszky: „Nur gemeinsam mit den Wienern schaffen wir unser Ziel bis 2040 klimaneutral zu sein“.

Klimateam Foren in Floridsdorf und Mariahilf

Bei Aktionstagen in den Bezirken können die Wiener in unterschiedlichen Formaten mehr über die Klimakrise und das Wiener Klimateam erfahren.