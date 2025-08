Wenn der Gemeindebau zur Sommerbühne wird

Von Boccia bis Graffiti: Das wohnpartner-Programm „Sommer im Gemeindebau“ bringt auch im August Bewegung, Begegnung und jede Menge gute Laune in Wiens Höfe.

Auch wenn viele Wiener:innen im Sommer Richtung Badesee oder Süden aufbrechen, der echte Sommer findet heuer mitten in der Stadt statt. Dort, wo Nachbarn nicht nur nebeneinander, sondern auch miteinander leben. Das wohnpartner-Programm „Sommer im Gemeindebau“ sorgt noch bis Ende August für gratis Action, Austausch und Aktivitäten direkt vor der eigenen Haustür.

Nachbarschaft lebt vom Miteinander

Ob Beratung, Sport, Kreativkurse oder Kaffeeplausch – das wohnpartner-Sommerprogramm zeigt, wie lebendig Nachbarschaft sein kann. Kostenlos, offen für alle und meist ohne Anmeldung werden in fast allen Bezirken kleine, aber feine Veranstaltungen geboten: vom Tauschladen im 10. Bezirk (14. & 28.8., 16–18 Uhr, wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1) über Morgensport mit anschließendem Frühstück im 21. Bezirk (4., 11., 18. & 25. 8., 9-11 Uhr, wohnpartner Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56-60/Ecke Schicketanzgasse) bis zum klimatisierten Plaudercafé im 2. Bezirk (4., 11., 18. & 25.8, 10-14 Uhr, wohnpartner Grätzl-Zentrum Krieau, Engerthstraße 230). „Wien macht im Sommer keine Pause, wenn es ums gute Miteinander geht“, sagt Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Und das zeigt sich auch: Mit Angeboten für Jung & Alt, für Sportliche, Kreative und jene, die einfach gerne mit anderen plaudern.

Spiel, Sport und kreative Köpfe

Ein Höhepunkt dabei ist das traditionelle Boccia-Turnier von wohnpartner. In Simmering (8.8., 15-18 Uhr, Albin-Hirsch-Park, Anmeldung unter gz_floridsdorf@wohnpartner-wien.at), Hernals (21.8., 16-18 Uhr, Grätzl-Zentrum Hernals, Wattgasse 96-98/9/1, 1170 Wien, Anmeldung: 01/24 503–18080 oder gz_hernals@wohnpartner-wien.at und Meidling (21.8., 15-18 Uhr, August-Fürst-Hof, Meidlinger Hauptstraße 8-14, 1120 Wien, Anmeldung: 01/24503-12089 oder mitte@wohnpartner-wien.at) finden im August noch Vorrunden statt, das große Finale steigt am 31. August beim „Tag des Wiener Wohnbaus“ im Rudolf-Bednar-Park. Künstlerisch wird’s am 20. August: Der Graffiti-Workshop mit Rosa Hirzer im Rahmen des Calle Libre Festivals lädt in Meidling (14-17 Uhr, Korbergasse 4-6) alle dazu ein, ihre Vision von „Youtopia“ auf die Wand zu bringen – ganz legal und mit viel Farbe. Wer lieber spielt als sprüht, kommt beim Tischtennis, Brettspielen oder Schach im Park auf seine Kosten. Dazu gibt’s Turngruppen, Kindervorlesungen, Deutschkurse und sogar Morgensport mit Frühstück. So schmeckt Sommer im Gemeindebau.

Gute Nachbarschaft als Herzenssache

wohnpartner ist aber nicht nur Freizeitveranstalter, sondern auch Ansprechpartner bei Konflikten oder Problemen im Haus. Mit Beratung, Mediation und offenen Ohren sorgt das Team dafür, dass nicht nur die Sonne, sondern auch das Miteinander scheint. Ob mit Spraydose, Boccia-Kugel oder Teetasse: Der Wiener Gemeindebau zeigt, dass Nachbarschaft mehr ist als bloßes Zusammenwohnen – es ist gelebte Gemeinschaft. Und der Sommer 2025 liefert dafür die besten Voraussetzungen.

Alle Termine und Infos unter wohnpartner-wien.at