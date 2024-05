Hansaton: Neueröffnung im EKZ Hernals

Hansaton übersiedelte innerhalb des Einkaufszentrums in Hernals und eröffnete ein neues Hörkompetenz-Zentrum in einem größeren und moderneren Geschäftslokal.

Aufgrund des erhöhten Platzangebots haben am Elterleinplatz ab sofort mehrere Interessierte parallel die Möglichkeit, einen kostenlosen Hörtest und professionelle Hörberatung zu den Themen Hörgeräte und Gehörschutz zu genießen.

Ein rundum durchdachtes Konzept

„Der Elterleinplatz ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und wird in den nächsten Jahren durch die U5-Erweiterung an Bedeutung gewinnen. Und das gilt auch für die Hörgesundheit der Bevölkerung. Denn wo sich viele Menschen bewegen, sollte auch die Versorgung mit Hörlösungen gewährleistet sein“, zeigt sich Gert Ettlmayr, Geschäftsführer von Hansaton, überzeugt.

„Der Platz wird durch das Wiener Klimaschutzprojekt begrünt und weiter aufgewertet. Als einer der führenden Hörgeräteanbieter in Österreich wollen wir bei der Revitalisierung dieses Grätzels mit unserem neuen Fachgeschäftskonzept und der damit verbundenen Vergrößerung mit dabei sein“, freut sich Christian Heise, Hansaton Verkaufsleiter. Das modernisierte Hansaton Hörkompetenz-Zentrum verfügt nun über zwei Kombiräume, in denen Hörmessungen und Hörberatungen angeboten werden. Diese sind mit dem neuesten technischen Equipment ausgestattet und bieten viel Platz für vertrauliche Beratungsgespräche und professionelle Hörtests.

Kürzere Wartezeiten, professionelle Beratung

„Um der stetig wachsenden Anzahl von Kundinnen und Kunden gerecht zu werden, war es notwendig, unsere Räumlichkeiten zu vergrößern. Mit der zusätzlichen Fläche und dem neuen Einrichtungsdesign bieten wir unseren Kundinnen und Kunden nicht nur mehr Platz, sondern ein völlig neues Beratungserlebnis“, erzählt Hansaton Gebietsleiter Olaf Matthias stolz. Die Leitung des Fachgeschäfts übernimmt weiterhin Hörakustikmeister in Ausbildung Andreas Holleschek. Der frühere Musiker, Komponist und Tontechniker hat sich schon immer für die Stimme und das Gehör interessiert und vor vielen Jahren beschlossen, seine Ausbildung als Hörakustiker bei Hansaton zu machen: „Mittlerweile fühle ich mich in diesem Beruf tief verwurzelt und im Unternehmen fest verankert. Und nun freue ich mich sehr, dass wir allen Interessierten schneller Termine für kostenlose Hörtests und kürzere Wartezeiten vor Ort im neuen Fachgeschäft anbieten können.“

Neueröffnung mit modernsten Hörgeräten

Mit im Team ist mit Hatche Ismailova eine weitere Hörakustikerin und auch Hörakustik-Lehrling Sandy Benecke unterstützt bereits fleißig in der Kundenberatung. Hansaton bietet in Hernals die Top-Marken Phonak und AudioNova an. Diese modernen Hörgeräte sind wie jene von Sonova, dem Schweizer Mutterkonzern von Hansaton und weltweit größten Hörgeräte-Hersteller, winzig klein, lassen sich über Bluetooth mit anderen Geräten wie dem Fernseher oder Smartphone verbinden und es gibt sie in allen Preisklassen. „Hörgeräte haben in den letzten Jahren einen riesigen Innovationsschub in Richtung Digitalisierung gemacht. Die neuesten Modelle können bei uns im EKZ Hernals kostenlos getestet werden“, so Fachgeschäftsleiter Holleschek.

Das Team von Hansaton ist am Elterleinplatz 12 im EKZ Hernals (Eingang Kalvarienberggasse) von Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 14:00 Uhr da, um Interessierte bestmöglich zu beraten und langfristig zu betreuen.