Happy End für Notfellchen Kater Michael

Notoperation rettet der Samtpfote das Leben

Ende vergangenen Jahres stand es besonders schlecht um den hübschen Kater Michael. Als der etwa 2 Jahre junge Stubentiger bei Tierschutz Austria abgegeben wurde, war niemandem klar unter welchen Schmerzen der Arme vermutlich schon lange leidet. Als sich Michael dann der medizinischen Aufnahmeuntersuchung stellen musste, konnte festgestellt werden, dass er wohl schon jahrelang unter Blasenproblemen leidet. Wochenlang versuchten die Tierpflegerinnen und Tierpfleger von Tierschutz Austria seine Gesundheitsprobleme in den Griff zu bekommen. Leider war Michaels Blase schon komplett verhärtet und die Schäden in der Harnröhre nicht reversibel, so konnten weder Medikamente noch Spezialfutter zu einer Besserung beitragen. Eine Notoperation musste her, die dem hübschen Kater das Leben rettete. Heute geht es dem hübschen Stubentiger wieder sehr gut. Er kann ohne Medikamente leben und hat ein großartiges neues Zuhause bei einer liebevollen Familie gefunden.

Eine solche zeit- und kostenintensive Therapie ist nur aufgrund des Tierschutz Austria „Notfellchen“-Programms und der zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer des Programms möglich. „Notfellchen“ nennt Tierschutz Austria Tiere, die krank oder gar schwer verletzt in ihre Obhut kommen und eine umfangreiche, medizinische Betreuung erhalten: tierschutz-austria.at/spenden-und-helfen/notfelle