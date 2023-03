Hase „Lucky“ will glücklich werden

Doch wie macht das der Hase? Die spannende Antwort auf diese Frage findet man in einem Kinderbuch der Floridsdorferinnen Julia & Melanie! Sie bieten auch Glücks-Workshops für Buben und Mädchen an.

Sind wir nicht alle auf der Suche nach dem Glück wie der kleine Hase „Lucky“? Dabei trifft er fünf Freunde, die ihn auf seiner spannenden Reise begleiten – jeder von ihnen schenkt ihm einen Glücksbringer. Doch die große Frage lautet: Wie kann das Häschen herausfinden, was es wirklich glücklich macht? Schließlich bedeutet dieser angestrebte Zustand für jeden etwas anderes. Die Antwort darauf findet man im neuen Kinderbuch der beiden Florids­dorferinnen Julia Ginner und Melanie Schwödiauer, das unter dem Titel „Hase Lucky“ im Herramhof-Verlag erschienen ist. Es kostet 19,90 Euro, ist für Buben und Mädchen ab fünf Jahren geeignet und wird durch Illustrationen von Marlene Kufner künstlerisch bereichert. Außerdem findet man auch noch Glücksübungen, Bastelanleitungen für einen Glücksbringer und ein Hörspiel zum Herunterladen.

Gefühle und Werte

(C) Herramhof Verlag

Julia arbeitet als Lehrerin an einer Mittelschule und ist zer­tifizierte Glückstrainerin, ­Melanie studiert neben ihrer Tätigkeit als Elementarpädagogin Soziale Arbeit. Gemeinsam ­bieten sie sogenannte Glücks-Workshops an, in denen Kinder lernen können, sich mit Gefühlen und Werten auseinander­zusetzen.