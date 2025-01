Haaatschi! Der Pollenflug hat bereits begonnen

Im Osten Österreichs hat die Pollensaison bereits begonnen: Erste Haselpflanzen an sonnigen Standorten zeigen Blühbereitschaft. Während die Pollenkonzentrationen noch lokal begrenzt sind, sollten Betroffene jetzt Vorkehrungen treffen. Das Pollenservice Wien der MedUni Wien informiert über die aktuelle Lage, Pollenflug und gibt wichtige Hinweise.

Die Pollensaison startet 2025 mit der Blüte der Hasel, die in Wien und Umgebung erste Aktivitäten zeigt. Besonders an sonnigen Orten und bei Temperaturen ab 5°C kann der Pollenflug zunehmen. Maximilian Bastl vom Pollenservice Wien rät: „Blühende Pflanzen zu meiden, schützt am besten. Direkt an der Quelle sind die Pollenkonzentrationen um ein Vielfaches höher.“ Trotz allem gibt es gute Nachrichten: Die Haselpollensaison wird auch 2025 unterdurchschnittlich ausfallen. Vor allem die Baumhasel zeigt nur einen geringen Kätzchenbesatz.

Purpurerle sorgt für Frühstart

Schon Ende Dezember 2024 begann die Blüte der Purpurerle, die das Stadtklima gut verträgt, aber durch ihre frühe Blüte die Erlenpollensaison verlängert. In Wien ist die Blüte dieser Baumart bereits abgeschlossen, allerdings können lokal Beschwerden auftreten. Für die Grauerle und Schwarzerle stehen die Blühphasen noch bevor, die voraussichtlich Ende Jänner einsetzen werden – je nach Wetterbedingungen.

Pollenservice Wien im Einsatz

Das Pollenservice Wien misst 365 Tage im Jahr die Pollenkonzentrationen und stellt Vorhersagen bereit. Eine flexible Arbeitsweise und die enge Verknüpfung mit der Forschung ermöglichen es, auf den Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Pollensaison zu reagieren. Studien der MedUni Wien belegen markante Änderungen, wie etwa die Verlängerung der Beifußpollensaison. Besonders in Städten wie Wien, wo durch den „urban heat island effect“ Pflanzen früher blühen, ist eine genaue Überwachung unverzichtbar. Betroffene können sich auf der Webseite des Pollenservice Wien regelmäßig informieren, um den Herausforderungen der Pollensaison gezielt zu begegnen und besser durch die allergiereichen Monate zu kommen.

www.pollenservice.wien

Foto: Freepik.com