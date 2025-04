Haus Haidehof: FoodBike-Infostand informierte zu Neubau

Am 2. April war das Team der Häuser zum Leben mit einem FoodBike-Infostand vor Ort, um interessierte Anrainer*innen über den geplanten Neubau des Pensionist*innen-Wohnhauses am Standort des ehemaligen Haus Haidehof zu informieren.

Neben aktuellen Informationen zum Projekt stand vor allem die Frischküche der Häuser zum Leben im Mittelpunkt: Bei leckerem Fingerfood und köstlichen Snacks konnten sich die Besucher*innen von der hohen Qualität der frisch zubereiteten Speisen überzeugen.

Ein Ort der Begegnung für alle Generationen

Neben modernen, kleinteiligen Wohneinheiten und zusätzlichen Pflegeplätzen ist auch ein generationenübergreifender Klub geplant, der Aktivitäten für alle bieten soll. „Grätzl-Vernetzung und ein Miteinander der Generationen stehen im neuen Klub an erster Stelle. Hier soll gemeinsam getanzt, geturnt, entspannt, gekocht, gespielt, repariert, gelacht und vieles mehr werden. Schließlich sind soziale Kontakte und der Anschluss an eine Gemeinschaft wichtige Bestandteile des Wohlbefindens der Mehrheit aller und besonders älterer Menschen“, erklärte Bezirksvorsteher Thomas Steinhart anlässlich der Informationsveranstaltung. Bis zum Frühsommer wird das alte Gebäude am Standort Haidehof abgetragen, um Platz für die anschließende Bauphase zu schaffen. Begleitet werden die Arbeiten durch regelmäßige Informationsveranstaltungen der Häuser zum Leben, die auf den engen Austausch mit Anrainer*innen setzen.

Frischküche – Qualität, die man schmeckt

Am 2. April war das Team der Häuser zum Leben daher wieder vor Ort. Diesmal mit dem FoodBike und köstlichen Kostproben der hauseigenen Frischküchen. „In allen unseren Häusern zum Leben legen wir großen Wert auf eine ausgewogene Ernährung. Mit frischen, regionalen Zutaten und abwechslungsreichen Speisen fördern wir nicht nur den Genuss, sondern auch die Gesundheit unserer Bewohner*innen. Denn eine gute Ernährung trägt maßgeblich zur Lebensqualität bei“, betont Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben. Vor Ort konnten neben klassischen Sacher-Würstel und frischen Clubssandwiches, auch vegane Mini Wraps verkostet werden. Aber auch Süßes durfte nicht fehlen: Über die hauseigene Zuckerwatte freuten sich vor allem die jüngsten Teilnehmer*innen.

In den Häusern zum Leben wird täglich frisch gekocht – mit einer Auswahl an unterschiedlichen Menüs, darunter klassische Hausmannskost, leichte Vollkost, Diabetiker*innen-geeignete Speisen und weiche Kost für sensible Gaumen. Ein hoher Anteil der Zutaten stammt bereits heute aus regionalem und biologischem Anbau, Tendenz steigen: „Die Entscheidung, den Bio-Anteil unserer Zutaten laufend zu erhöhen, treibt auch die schonende Bodennutzung an und unterstützt das Klimaschutzprogramm der Stadt Wien“, so Hennefeind abschließend.

Laufende Information & Ombudsstelle

Das Team der Häuser zum Leben bleibt weiterhin im engen Austausch mit den Anrainer*innen. Aktuelle Informationen zum Bauprojekt sowie regelmäßige Updates sind auf der Website der Häuser zum Leben zu finden. Für die umfassende Grätzlinformation steht zudem eine eigene Ombudsstelle unter haus.haidehof@kwp.at oder telefonisch unter +43 1 313 99 400 400 (Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 15.00 Uhr) zur Verfügung.