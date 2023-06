Heiße Tage, gesunde Hunde: Tipps für Bello & Co.

Mit dem Sommer steigen auch die heißen Temperaturen wieder weit über die 30-Grad-Marke. Nicht nur für uns Menschen stellt die enorme Hitze eine Herausforderung dar, sondern auch für unsere geliebten Vierbeiner.

Um Hundebesitzerinnen und -besitzer dabei zu unterstützen, ihre Hunde sicher und gesund durch die heißen Tage zu bringen, gibt Tierschutz Austria nun wertvolle Hitzetipps:

Gassi-Runden frühmorgens oder spätabends

In den heißesten Stunden des Tages sollten längere Spaziergänge vermieden werden. Stattdessen empfiehlt es sich, die Gassi-Runden in den kühleren Morgen- oder Abendstunden zu planen. Spaziergänge im schattigen Wald oder in der Nähe eines Gewässers sind ideal. Radfahren oder intensives Laufen sollten besser auf kühlere Tage verschoben werden.

Wasser für den Hund mitnehmen

Bei heißen Temperaturen ist es wichtig, immer eine Flasche Wasser für den Vierbeiner dabei zu haben. Genau wie wir Menschen brauchen auch Hunde genügend Flüssigkeit, um sich zu erfrischen und hydratisiert zu bleiben.

Asphalttest durchführen

Asphalt kann bei direkter Sonneneinstrahlung sehr heiß werden und Verbrennungen an den Pfoten verursachen. Um die Sicherheit des Hundes zu gewährleisten, kann ein einfacher Selbsttest mit der eigenen Hand durchgeführt werden. Wenn der Asphalt zu heiß ist, um ihn bequem mit der Hand zu berühren, ist es besser, auf Gras oder andere kühlere Oberflächen auszuweichen.

Verwendung von Planschbecken und Kühlmatten

Ein Planschbecken oder eine Kühlmatte können Ihrem Hund an heißen Tagen eine willkommene Erfrischung bieten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Kühlgel giftig sein kann und vermieden werden sollte. In einer Stadtwohnung kann auch die Badewanne als Alternative genutzt werden, um den Hund abzukühlen.

Richtige Fellpflege

Bei Hunden mit langem oder dichtem Fell empfiehlt es sich, das Fell auf eine Länge von etwa 5 mm zu kürzen. Es ist jedoch wichtig, das Fell nicht komplett zu scheren, da dies ein erhöhtes Risiko für Sonnenbrand und Juckreiz mit sich bringen kann. Das gekürzte Fell ermöglicht eine bessere Luftzirkulation und hilft dabei, die Hitze abzuleiten.

Verteilung von kleinen Futterportionen

Anstatt dem Hund eine große Mahlzeit zu geben, ist es ratsam, die Futterportionen über den Tag hinweg zu verteilen. Dadurch wird vermieden, dass das Futter schwer im Magen liegt und der Hund sich unwohl fühlt

Maulkorbgröße beachten

Wenn Hunde mit einem Maulkorb unterwegs sind, ist es wichtig, auf die richtige Größe zu achten. Der Hund muss unbedingt hecheln können.

Hundeeis zum Selbermachen

Um den Hunden eine leckere Abkühlung zu gönnen, empfiehlt sich selbstgemachtes Hundeeis an. Tierschutz Austria bietet hierfür auch einige Rezepte: www.tierschutz-austria.at/hunde-eis-zum-selbermachen