Eine Dating-Plattform für Bienen und Blüten

Die Landwirtschaftskammer Wien hat die Bienenwanderbörse in die Bundeshauptstadt geholt. Diese ist, modern ausgedrückt, eine Datingplattform, auf der Bienen und Blüten zusammenfinden. Besitzer größerer Wiesenflächen bieten diese online an, Imker wandern dann mit ihren Bienenstöcken zu den im Internet angezeigten Plätzen.

Am Ende gewinnen alle: Die Stadtlandwirtschaft freut sich über hohe Bestäubungsraten und Erträge, die Imkerschaft ein wenig später über eine üppige Honigernte und die Wiener über besten Honig aus ihrer Heimatstadt. Daher sind alle Betriebe eingeladen, mögliche Bienenstandorte auf der Homepage einzutragen.

Was ist die Bienenwanderbörse?

Die Bienenwanderbörse ist ein kostenloses Service der LK Niederösterreich, Oberösterreich und Wien, das Imker mit landwirtschaftlichen Betrieben, aber auch mit Firmen oder Gemeinden vernetzt. Registrierte Betriebe und Institutionen haben die Möglichkeit, Flächen als Wanderstandorte anzubieten, die für Honigbienen ein attraktives Nektar- und Pollenangebot bieten. Umgekehrt können auch registrierte Imker ihr Interesse für Wanderungen zu bestimmten Nahrungsflächen für ihre Bienen bekunden. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Mehr Infos hier: bienenwanderboerse.at

Bienen sorgen für Biodiversität

Die Bienenwanderbörse sorgt nicht nur dafür, dass Konsumenten sich über hervorragenden Wiener Honig freuen können, sondern das Ganze hat auch eine enorm positive Umweltwirkung. „Bienen nützen dem gesamten Grünraum in Wien, steigern die Biodiversität und helfen wesentlich mit, unsere Stadt zu einer der grünsten, natürlichsten und vielfältigsten weltweit zu machen. Daher rufen wir auf, das Angebot der kostenlosen Homepage zu nutzen und Flächen zur Verfügung zu stellen bzw. abzurufen“, appelliert Klima- und Umwelt-Stadtrat Jürgen Czernohorszky an die Imker- und Agrarbetriebe, das Angebot der Bienenwanderbörse offensiv zu nutzen.

700 Imker in Wien

Der Landesverband für Bienenzucht in Wien ist mit rund 700 Imkern, die in acht Vereinen organisiert sind, einer der kleinsten Imkerverbände in Österreich. „Doch er steht vor der großen Aufgabe, in einer Millionenstadt die Bienenzucht stets aufs Neue zu optimieren. Da bietet die Bienenwanderbörse eine ideale Möglichkeit, rasch und unbürokratisch wertvolle Futterflächen zu finden und diese aufzusuchen“, wie Kurt Krottendorfer, der Präsident des Landesverbandes, feststellt.