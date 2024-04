Notfellchen-Mittwoch: Gideon sucht neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

GIDEON

Der freundliche, 2021 geborene Mischlingsrüde Gideon ist lieb zu Menschen und mit anderen Hunden gut verträglich. Der stattliche Rüde ist seit Februar 2024 im Tierschutzhaus Vösendorf, kennt bereits das Brustgeschirr und geht brav an der Leine. Auf neue Umweltreize reagiert er jedoch unsicher. Bei uns ist Gideon stubenrein. Da sich der anfangs schüchterne Kerl stark an anderen Hunden orientiert, suchen wir für ihn ein Zuhause mit Garten am Land, optimalerweise an der Seite eines Zweithundes.

Interessenten können sich telefonisch an die Katzenvergabe 01/699 24 50-52 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.