Helfen wir gemeinsam: Rettungsdienst in Schulen

Rund 50 Einsätze jährlich übernehmen die Schulsanitäter:innen vom Samariterbund Wien. Bereits an 8 Projektschulen engagieren sich 115 Freiwillige. Zum internationalen Tag der ersten Hilfe, am 14.September, stellt der Samariterbund Wien das Projekt „Schulsanitätsdienst“ in den Mittelpunkt.

„Der Schulsanitätsdienst ist ein erfolgreiches Projekt des Ausbildungszentrums des Samariterbund Wiens, das sich an Schüler:innen ab 14 Jahren richtet und sie in medizinischer Erstversorgung schult. Junge Menschen erhalten dabei die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und eigenes Engagement an der Schule einzubringen, sagt Cornelia Wolfsberger, Projektverantwortliche für den Schulsanitätsdienst beim Samariterbund Wien.

Aufgaben und Ausbildung

Die Aufgaben sind vielseitig. Neben Notfallsituationen erkennen, Betreuung von verletzten Personen bis hin zu Einsätzen bei Schulveranstaltungen.

Die Grundausbildung der Schulsanitäter:innen umfasst 27 Stunden, darunter ein 16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs und vertiefende Module zur Diagnostik und Patient:innenversorgung. Nach Abschluss der Ausbildung und bestandener Prüfung kommen sie als Zweier-Teams in ihrer Schule zum Einsatz. Zu ihrem Material gehören ein Einsatzrucksack und ein Einsatztelefon, über das sie alarmiert werden können.

Weitere Informationen und Kontakt

Mehr Informationen über den Schulsanitätsdienst: https://wien.samariterbund.net/kursangebote/schulsanitaetsdienst/

Interessierte Schulen, die den Schulsanitätsdienst einführen möchten, können sich an folgende Kontaktadresse wenden: Mail an ssd@samariterwien.at und telefonisch unter 01 89 145 – 632.