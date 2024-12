Achtung Wildwechsel: Herbstliche Gefahr für Autofahrer

Der Herbst bringt eine besondere Gefahr auf den Straßen mit sich: den verstärkten Wildwechsel. Denn zu dieser Jahreszeit sind vermehrt Rehe und andere Wildtiere unterwegs. Nicht nur in ländlichen Bereichen, auch in den Gebieten am Stadtrand ist höhere Vorsicht geboten.

Speziell bei Dämmerung kann es in den kommenden Monaten zu gefährlichen Situationen auf der Straße kommen. Unfälle mit Wildtieren stellen dabei nicht nur eine Gefahr für die menschliche Sicherheit dar, sie können auch erhebliche Schäden am Fahrzeug verursachen und sind oft mit hohen Kosten verbunden.