Hernals: Bereits 30 Ärzte im neuen Gesundheitspark

Neben dem Hernalser Krankenhaus Göttlicher Heiland entsteht gerade ein Gesundheitspark, der mit Ordinationen vieler Fachrichtungen den Patienten beste Versorgung bietet. Das Spital selbst soll ebenfalls ausgebaut werden.

Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Alice Seidl hat sich Bezirksvorsteher Peter Jagsch vor kurzem bei Geschäftsführerin Michaela Latzelsberger über die mittel- und langfristigen Pläne für den Ausbau des Spitals sowie den neu eröffneten Gesundheitspark Göttlicher Heiland in Dornbach informiert.

Spitalsausbau geplant

Das Krankenhaus Göttlicher Heiland ist eine Fachklinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Neurologie, Gefäßmedizin und Chirurgie, sowie Spezialisierung auf Altersmedizin. In den kommenden Jahren soll das Spital, das einer der größten Arbeitgeber im 17. Bezirk ist, weiter ausgebaut werden. Beispielsweise gibt es Pläne, die bestehende Palliativstation zu vergrößern und mit einer Terrasse ins Freie zu erweitern.

Der neue Gesundheitspark

Im neuen Hernalser Gesundheitspark haben sich bereits mehr als 30 Partner aus dem Gesundheitsbereich dem Netzwerk des Gesundheitsparks angeschlossen und zum Teil eingemietet. Das Angebot ist vielfältig wie zum Beispiel Physiotherapie, Orthopädie/Traumatologie, Ergotherapie, Augenheilkunde, Lebens- und Sozialberatung oder auch Hörakustik. Die Gesundheitsdienstleister bereichern damit das medizinische Angebot für die Bevölkerung des 17. Bezirks.

Gesucht: ein weiterer Kinderarzt

Und weitere Fachärzte und Partner sind bereits in Verhandlung. Auf der Wunschliste des Bezirks ganz oben wäre ein zusätzlicher Kinderarzt für Hernals. Neben dem Gesundheitspark und dem Krankenhaus sollen sich nun auch innovative Unternehmen sowie Start-ups im Gesundheitsbereich anschließen können, die vom breiten Netzwerk und von der Anbindung an das Krankenhaus profitieren. Geplant ist die Etablierung eines Innovations-Hub für Health Care in Dornbach.