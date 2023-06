Hernals: Rötzergasse wird klimafitte Wohnstraße

Unmittelbar nach dem Sommer fällt der Startschuss zur von den Anrainern gewünschten Umgestaltung der Rötzergasse mit Verkehrsberuhigung, neuen Bäumen, Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen.

Eine Wohnstraße zeichnet sich dadurch aus, dass nur in Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf und Kinder auf der Fahrbahn spielen dürfen. Um die Fahrgeschwindigkeit zu verringern, werden Fahrbahnanhebungen und Gehsteigdurchziehungen geschaffen. Das Projekt „Wohnstraße Rötzergasse“ wird noch heuer realisiert. Neue Bäume, zwei Trinkbrunnen und eine barrierefreie Oberfläche werden die Aufenthaltsqualität im Bereich zwischen Jörgerstraße und Kalvarienberggasse verbessern. „Mit der Verkehrsberuhigung wird auch die Schulwegsicherheit für die Schüler, die die Volksschule Rötzergasse besuchen, deutlich erhöht“, freut sich Bezirksvorsteher Peter Jagsch und bedankt sich bei der Nachbarschaftsinitiative für die aktive Mitarbeit in der Planungsphase.

Neue Bäume und Trinkbrunnen

Es werden vier neue Bäume gepflanzt und im Nahbereich der Schule am Beginn der Rötzergasse ein großes Grünbeet errichtet. Zusätzliche Sitzgelegenheiten sowie zwei neue Trinkbrunnen werden die Aufenthaltsqualität spürbar erhöhen. Die Oberfläche wird barrierefrei gestaltet, Fußgänger erhalten so mehr Platz. Für Radfahrer wird die Rötzergasse künftig in beide Richtungen befahrbar sein. Zusätzliche Radbügel sorgen dafür, dass sowohl Schulkinder als auch Anrainer ihre Fahrräder vor der Türe parken können.

Mehr Verkehrssicherheit für Schulkinder

Ein großes Augenmerk wurde auf die Sicherheit der Kinder gelegt. Der Gehsteig vor der Schule wird verbreitert und die Fahrbahn verschwenkt und bietet dadurch mehr Freiraum für Schüler und Eltern. Die Baumaßnahmen in der Rötzergasse werden im Dezember abgeschlossen sein. Die Bepflanzung wird spätestens im Frühjahr 2024 erfolgen.