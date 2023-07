In Österreich leben insgesamt etwa 1.600 Menschen, die mindestens 100 Jahre alt sind. Am 30. Juni feierte einer dieser Methusalems in Hernals seinen Geburtstag im Kreise seiner Familie. Otto Wiesner wurde an diesem Tag sagenhafte 103 Jahre alt. Bezirksvorsteher Peter Jagsch nutzte die Gelegenheit, um dem Jubilar persönlich die besten Glückwünsche des Bezirks zu übermitteln. Wir gratulieren ebenfalls!