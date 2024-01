Für Herz & Hirn: Äpfel sind gesund und beliebt

Die Äpfel haben eine spezielle Wirkung, sind nahrhaft und – Überraschung – helfen sogar beim Abnehmen.

Der Apfel, der zu 85 Prozent aus Wasser besteht und nur 60 Kilokalerien hat, ist die mit Abstand beliebteste Obstsorte der Österreicher, gefolgt von Bananen und Orangen. Aufgrund dieser immensen Nachfrage werden in unserem Land auch so viele Äpfel angebaut, sie umfassen 83 Prozent der Erwerbsobst-Produktion. Im Schnitt erntet man bei uns jährlich fast 200.000 Tonnen.

Fünf gute Gründe

Die Nährstoffe im Apfel lesen sich wie ein reich gedeckter Tisch mit Gesundem – allem voran die Vitamine B1, B2, B6, E und C, Kalium, Kalzium, Folsäure, Pektine und Polyphenole. Es gibt fünf gute Gründe, warum man täglich einen Apfel essen sollte:

1. Er ist voller Nährstoffe, sie stecken vor allem in der Schale. Also bitte nicht schälen!

2. Er hilft aufgrund des enthaltenen Ballaststoffs Pektin, der das Sättigungsgefühl unterstützt, beim Abnehmen.

3. Er ist besonders gut fürs Herz, weil er den Cholesterinspiegel niedrig hält.

4. Er senkt das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken.

5. Er hilft, die Bildung des Beta-Amyloids zu hemmen und hält so das Gehirn fit.