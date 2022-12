Herzlich: Neubau erfüllt kleine Weihnachtswünsche

Weihnachten ist nicht nur die Zeit der Geschenke, dennoch sind sie ein wichtiger Teil des Festes. Doch gerade in Krisenzeiten ist es für manche Menschen schwierig, sich oder der Familie selbst kleine Wünsche zu erfüllen. In Neubau geht man dabei einen herzlichen und unkomplizierten Weg.

Wünsche am Baum

Auch heuer gibt es die lieb gewonnene Tradition des Neubauer Christbaums von „Neubau hilft“, dem gemeinnützigen Verein für ein gutes soziales Miteinander im Bezirk. Damit wird Menschen unter die Arme gegriffen, bei denen es zur Zeit ­finanziell eng ist. Wer einen Wunsch hat, kann diesen ans Neubauer Christkind schicken bzw. abgeben. Entweder direkt in der Bezirksvorstehung in der Hermanngasse 24–26 oder per Mail an post@bv07.wien.gv.at. Die Daten werden DSGVO­konform und vertraulich behandelt.

Wer selber einen Wunsch erfüllen möchte, kann nun ab 12. Dezember in die Bezirksvorstehung ­kommen und einen Wunsch vom Christbaum im Erdgeschoß pflücken. Das Geschenk kann dann bis 19. Dezember im 2. Stock (Zimmer 205) abgeben werden. So werden im 7. Bezirk unkompliziert und mit Herz kleine Wünsche erfüllt und die Welt ein kleines Stück besser gemacht.