Zu den neuen Highlights zählt die Mitmachstation „Von Partyhut bis Festtagskrönchen!“, bei der Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Außerdem führt die Rätselrallye „Eine Kutschfahrt durch das MQ“ spielerisch durch die spannende Geschichte des MuseumsQuartiers.

Natürlich dürfen auch die Publikumslieblinge nicht fehlen: Beim Siebdruck-Workshop „Birds of Neubau“ können eigene Kunstwerke gestaltet werden, beim Miniatur-Segelboot-Workshop wird gebastelt und getestet, während beim beliebten Minigolf-Turnier von MQ Amore Geschicklichkeit gefragt ist.

Institutionen öffnen ihre Türen

Auch die zahlreichen Institutionen im MQ bieten ein abwechslungsreiches Programm. Das Architekturzentrum Wien begibt sich mit Wärmebildkameras auf die Suche nach dem kältesten Ort im MQ. Im Leopold Museum kann die Ausstellung „Premiere! Die Sammlung der Oesterreichischen Nationalbank“ erkundet werden.

Gemeinsam mit dem mumok wird außerdem die Fassade des MQ zum Klingen gebracht. Die Kunsthalle Wien lädt zum kreativen Gestalten ins Atelier, während die Halle E&G spannende Einblicke hinter die Kulissen der Wiener Festwochen gewährt.

Tanz, Kunst und Fantasie

Auch Bewegung und Fantasie kommen nicht zu kurz: Im Tanzquartier Wien wird gemeinsam getanzt, im ZOOM Kindermuseum entsteht eine fantasievolle Murmellandschaft und im DSCHUNGEL WIEN können T-Shirts individuell bedruckt werden.

Alle Workshops, Performances und Konzerte sind im begleitenden Programmheft zusammengefasst. Damit steht einem abwechslungsreichen Familientag mitten in Wien nichts mehr im Wege.