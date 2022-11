Heute startet die größte Buchaktion der Stadt

Ganz Wien ist ab heute wieder im Lesefieber! Denn die „Eine STADT.Ein BUCH“-Aktion des echo medienhaus geht in die nächste Runde. Seit 21 Jahren wird ein eigens hergestelltes Buch in einer Auflage von 100.000 Exemplaren gedruckt und in ganz Wien gratis verteilt. Dieses Jahr erscheinen erstmals zwei Bücher in einem Band.

Startschuss

Der Startschuss für die größte Bücheraktion in Wien fällt heute um 11:30 Uhr in der Hauptbücherei am Urban Loritz-Platz. Das echo medienhaus-Team wählt jährlich einen spannenden Buchtitel für die Aktion aus. Heuer fiel die Wahl auf „Nero Corleone“ und „Nero Corleone kehrt zurück“ der deutschen Autorin Elke Heidenreich. Eine Doppelausgabe wie diese gibt es im Buchhandel bislang nicht. Zur Eröffnung in der Hauptbücherei hat sich die Autorin angekündigt. Dort gibt es auch die Chance auf eine Unterschrift von Elke Heidenreich.

Verteilung in ganz Wien

Ab 23. November sind die Bücher an vielen Verteilstellen kostenlos erhältlich. Alle Verteilstationen finden Sie hier. Zusätzlich findet am 23. November ab 11:00 Uhr eine exklusive Signierstunde in der Imperial Bar im Hotel Imperial statt. Über 15 zahlende Sponsoren finanzieren diese Buchaktion – allen voran und von Beginn an, also seit 21 Jahren, Wien Energie und die Wiener Städtische Versicherung.