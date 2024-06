Hietzing: Der Durchgang steht endlich allen offen

Einer erfreuliche Nachricht für alle Hietzinger. Der lang verschlossene Durchgang von der Premreinergasse zur Sommerergasse ist geöffnet.

Was lange währt, wird endlich gut – so ein altes Sprichwort. Selbst wenn etwas sehr, sehr lange währt! Das zeigt sich jetzt in Hietzing. Seit Jahren um nicht zu sagen sein Jahrzehnten beschäftigt im 13. Bezirk ein Thema: Die Öffnung des Durchgangs zwischen der Premreinergasse ONr. 35 und ONr. 37 zur Sommerergasse wurde seit gefühlt ewigen Zeiten Jahren seitens der Bezirksvorstehung und auch in Form von Anträgen nahezu aller Parteien der Bezirksvertretung Hietzing intensiv diskutiert und eingefordert.

Versprochen wurde eine Öffnung oft, jetzt wurde es gehalten.„Es freut uns daher mitteilen zu können, dass die MA 28/Straßenverwaltung und Straßenbau bekannt gegeben hat, dass der Durchgang nun geöffnet ist“, so Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert und Vize Christian Gerzabek unisono, die zu den ersten gehörten, die den Durchgang durchschritten.