Stellantis &You: Neue Citroën-Modelle und E-Mobilität erleben

Am 5. Juni wird bei Stellantis &You in der Perfektastraße 75 in Liesing die Zukunft der Mobilität greifbar.

Citroën lädt gemeinsam mit seinem Partner Stellantis &You Österreich zu einem besonderen Tag ein, an dem neue Modelle, frische Ideen und persönliche Begegnungen im Mittelpunkt stehen.

Premiere für neue Modelle und Elektromobilität

Im Fokus der Veranstaltung stehen unter anderem der vollelektrische Citroën Ami – ein urbaner Cityflitzer mit einzigartigem Design – sowie der flexible Citroën Holidays, der Mobilität und Freizeitgestaltung neu denkt. Ergänzt wird die Modellpalette durch den brandneuen Citroën C3 und den Citroën C3 Aircross, die mit frischer Optik und moderner Ausstattung auf sich aufmerksam machen.

Probefahrten und persönliche Beratung

Die Besucherinnen und Besucher erwartet nicht nur ein Blick auf die neuesten Fahrzeuge, sondern auch die Möglichkeit, diese selbst zu testen. Probefahrten sowie individuelle Beratungsgespräche mit Citroën-Expert:innen machen den Tag zu einem informativen und erlebnisreichen Event für alle Autofans.

Entspannte Atmosphäre mit kulinarischem Angebot

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Snacks und Erfrischungen schaffen den passenden Rahmen für einen entspannten Austausch rund um Mobilität, Technik und Design. In angenehmer Atmosphäre können Gäste die Innovationen der Marke Citroën kennenlernen und sich inspirieren lassen.