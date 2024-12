Hietzing: Hänsel & Gretel lassen die Puppen tanzen

Eines der berühmtesten Geschwisterpaare der Märchenwelt sucht im Dezember auf der Bühne des Marionettentheaters Schloss Schönbrunn sein Glück. “Hänsel & Gretel”

Das Spiel mit Marionetten hat in Schönbrunn lange Tradition. Schon Kaiserin Maria Theresia bot Ihren Gästen Marionettentheateraufführungen. Christine Hierzer-Riedler und Werner Hierzer pflegen diese traditionelle Kunstform unter Einbeziehung modernster Bühnentechnik weiter.

Die Spieltechnik und die Herstellung der Marionetten zählt offiziell zum UNESCO Weltkulturerbe. Nun steht ein weiteres berühmtes Stück auf dem Spielplan.

Oper in gekürzter Fassung

Diese Oper handelt von Hänsel und Gretel, den Kindern einer armen Besenbinder-Familie. Eines Tages werden sie von ihrer Mutter in den Wald geschickt, um dort Pilze zu sammeln. Sie vergessen die Zeit und schließlich ist es schon zu dunkel, um den Heimweg zu finden. Sie müssen im Wald übernachten. Als sie am nächsten Tag aufwachen, entdecken sie ein Lebkuchenhaus. Wie die Geschichte weiter geht sollte man am besten selbst sehen -und hören.

In der besonders kinderfreundlichen Bearbeitung der Oper von Engelbert Humperdinck (1854-1921) erklingen viele bekannte Volkslieder, wie etwa “Ein Männlein steht im Walde” und “Brüderchen, komm tanz mit mir”.

Die Vorstellungen:

Samstag, 7. Dezember 2024, 16 Uhr

Samstag, 14. Dezember 2024, 16 Uhr

Samstag, 21. Dezember 2024, 16 Uhr

Montag, 23. Dezember 2024, 16 Uhr

Ort:

Marionettentheater Schloss Schönbrunn, Hofratstrakt, 1130 Wien

Mehr Infos unter www.marionettentheater.at